"Nunca pierdas la humildad": Alejandra Baigorria sorprende con 'trend' en redes sociales y usuarios la elogian

La 'Gringa de Gamarra' sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales luego de publicar un popular trend. Y es que Alejandra Baigorria se ha caracterizado por su sencillez y trabajo en su emprendimiento dentro del emporio comercial. Ante ello, realizó un famoso trend mostrando las actividades de su día a día y recibió diversos elogios por parte de sus seguidores en las plataformas digitales. Conoce de qué se trata en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria sorprende con nuevo trend de TikTok

La exchica reality publicó un nuevo trend en sus redes sociales en donde sorprendió a sus miles de seguidores mostrando las actividades que realiza día tras día. Cabe resaltar que ella tiene su emprendimiento en el emporio comercial de Gamarra. Por tal motivo, no dudó en revelar dónde come, cuando se va a la playa, carga mercadería o realiza sus compras. En ese sentido, los usuarios en redes la elogiaron, ya que la modelo refleja que no se da una vida de lujos, sino todo lo contrario.

"Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que como mi choclo con queso en carretilla. Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que en la playa yo como fruta, no helado", "Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que compro en el Centro de Lima", "Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que apoyo a los emprendedores", "Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que yo compro las telas para mi marca en Gamarra", "Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que sigo cargando mis paquetes en Gamarra", "Hola, soy Alejandra Baigorria y obvio que salgo así a la calle, la que puede puede y la que no, que se maquille", se puede escuchar en su trend de TikTok.

Criticó a América Hoy

La empresaria de Gamarra criticó abiertamente el programa América Hoy después de que Christian Domínguez participara en una sección sobre infidelidades junto a su compañero Edson Dávila. Alejandra Baigorria expresó firmes objeciones sobre la inclusión del cantante de cumbia en este segmento, argumentando que podría normalizar la infidelidad al presentarlo como si nada hubiera ocurrido. En consecuencia, enfatizó la necesidad de castigar estos comportamientos, ya que afectan a muchas personas involucradas.

"No tenemos que normalizar, ahora es como: 'ay salgo a hacer entrevistas a infieles en la calle'. Dios! eso me chocó durísimo, no, lo que está mal se castiga, por todos los lados, no defendiendo a una persona u otra. Las familias están sufriendo", sostuvo. La exchica reality enfatizó que se debe dejar de tocar estos temas por las familias de todos los involucrados. Estas declaraciones ocasionaron que Janet Barboza le responda a Alejandra Baigorria en el programa magazine.