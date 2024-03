Samahara Lobatón se pronuncia tras corretear a Bryan Torres: "Tu opinión me resbala"

¡Alerta roja en el mundo del espectáculo! Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, no se queda atrás en la rueda de la farándula. Las cámaras de "Amor y Fuego" la captaron corriendo detrás de Bryan Torres. Pero, ¿qué dice ella al respecto?

Samahara Lobatón se pronuncia tras corretear a Bryan Torres

Las cámaras de "Amor y Fuego" sorprendieron al grabar a Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, persiguiendo a Bryan Torres. Pero, tras eso, Lobatón no se quedó callada y rompió su silencio.

"Amor y Fuego" sigue siendo la sensación y esta vez, la protagonista es Samahara Lobatón. ¿Qué sucedió? Un enfrentamiento callejero con Bryan Torres después de las explosivas revelaciones de Geraldine Torres sobre chats comprometedores.

Historia de Samahara Lobatón. (Foto: Captura de pantalla)

Samahara rompe su silencio. Al parecer, las críticas no afectan a la influencer. Después del caos en la calle, Samahara lanzó un mensaje directo en su Instagram: "¡Cuidado! Tu opinión me resbala". Una declaración sin pelos en la lengua,

Después de la tormenta, ¿viene la calma? Aunque las imágenes nos muestran a Samahara corriendo y gritando, la joven ha optado por el silencio. No ha confirmado aún si su relación con Bryan Torres sigue en pie. Las cámaras de "Amor y Fuego" también grabaron imágenes luego de la discusión y los dos se muestran de lo más normal, aunque Samahara le tira una llave a Bryan por la ventana para que él la recoja.

Geraldine Torres exhibió a Bryan Torres

Geraldine Torres, la "amiguita" de Bryan Torres, también soltó la sopa en "Amor y Fuego". Detalles jugosos sobre el salsero y su relación con Samahara salieron a la luz. El beso en el cachete y los chats comprometedores fueron la comidilla del día.

Geraldine Torres no se guardó nada y reveló que Bryan Torres le pidió a su amiga que no le mencionara a Samahara Lobatón. "Ese día mi amiga le estuvo preguntando por ella y él le dijo: 'Ni me la menciones'. Me imagino que habrán estado en problemas", soltó.

Frente a la tormenta mediática, Samahara Lobatón no se achicó y soltó un mensaje contundente en sus redes sociales. ¿Será un regreso triunfal o simplemente una estrategia para apaciguar las críticas?

En conclusión, Samahara Lobatón ha tomado el control del juego. Después de corretear a Bryan Torres en la calle, ¿qué les depara en el futuro? ¿Habrá una sorprendente reconciliación o más escándalos aguardan en la esquina? Estaremos al tanto de cualquier novedad al respecto. ¡Hasta la próxima!