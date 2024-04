¡Se fue con todo! Julián Zucchi manda carta notarial a Yiddá por exponer a su hijo menor ¿Qué pasó?

En el último programa de Magaly Medina se supo mediante la abogada de Julián Zucchi que el actor mandaría una carta notarial a Yiddá Eslava por exponer a su hijo en sus redes sociales en temas que son delicados.

Es así que el actor ha decidido tomar acciones legales para con su ex pareja, cabe resaltar que Yiddá ya le mandó dos cartas notariales al productor.

Una guerra que recién empieza

'Magaly Tv la Firme' expuso la reciente conversación que se dio con la abogada de Julián Zucchi, Claudia Zumaeta quien refirió que se entablará una carta notarial a Yiddá Eslava por exponer la situación de su hijo menor en redes sin conocimiento de su padre.

"El día de hoy estamos enviando una carta notarial hacia ella porque justamente él ha tomado conocimiento que ella ha salido en redes poniendo en conocimiento a la opinión pública que su menor hijo ha sido diagnosticado con autismo", dijo inicialmente la abogada.

Y es que el real problema no es que Yiddá haya hecho público este diagnóstico sino que el actor no tenía conocimiento de que su hijo menor había sido sometido a alguna prueba para saber si tiene indicios de autismo al igual que su hijo mayor.

Declaraciones de la abogada

"Mi cliente no lo sabía ni quisiera se había enterado él y ella ya lo estaba poniendo en redes exponiendo al menor, lo cual es demasiado, en aras de la carta que ella mandó", dijo la representante de Julián.

Cabe resaltar que Julián sigue viendo a sus hijos con normalidad y la actriz no le ha impedido visitar como le corresponde a los menores, aún así el argentino no se quedará de brazos cruzados al no haber sido informado sobre la situación de su hijo menor.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi enfrentan un conflicto legal por bienes y ganancias: ¿Cuáles son?

Todo comenzó cuando Julián Zucchi dejó entrever que podría demandar a Yiddá por las acusaciones en su contra. Ante esto, Yiddá envió dos cartas notariales al padre de sus hijos, marcando un punto de quiebre en su relación.

En una de las cartas, Yiddá exige a Julián que se abstenga de mencionarla en cualquier medio de comunicación. En la otra carta, comunica su intención de usar un departamento que ambos poseen. Según lo expresado en las cartas, Julián no podrá ingresar al inmueble durante cierto período de tiempo, lo que sugiere un conflicto inminente.





El programa "América Hoy" expresó preocupación por la posible disputa entre Yiddá y Julián por la distribución de sus bienes. Además del departamento en cuestión, también poseen otra propiedad en Argentina. El programa insta a la expareja a dialogar para llegar a un acuerdo sobre la división de las ganancias obtenidas con su empresa, Wallaz Producciones.