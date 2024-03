"Sólo me vi con una amiga": Julián Zucchi niega que le haya sido infiel a Yiddá Eslava y se justifica

El día de ayer Julián Zucchi rompió su silencio para las cámaras de Magaly TV la firme y dio detalles sobre la presunta infidelidad de la que lo señala la madre de sus hijos.

El argentino con la cara desencajada afirmó que no fue una infidelidad y que con Yiddá venía atravesando momentos muy duros ya que su relación no tenía salvación.

Niega infidelidad

Julián Zucchi reveló para el programa de Magaly Medina que su relación con Yiddá Eslava venía de mal en peor, que hasta el le ofreció ir a terapia pero la actriz se negó, debilitando así cualquier posibilidad de retomar su relación.

"Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años. Primero Yiddá me termina a mí o me pide un tiempo", dijo inicialmente Julián.

Asimismo, confesó que hubo otro quiebre en su relación por lo que decide viajar hasta Argentina para pensar sobre cómo será su vida una vez separados, cabe resaltar que ambos compartieron 12 años de sus vidas.

Es por ello que Julián cuenta que al momento del segundo quiebre le propone recurrir a ayuda profesional pese a ello Yiddá no quiso por lo que agarró sus maletas y se fue a su país natal, siendo ahí la presunta infidelidad.

"Luego volvió a haber otra ruptura con la esperanza de volver a la psicóloga, ella no quiso volver a la psicóloga, ahí es donde me voy a Argentina a ver cómo va ser mi nueva vida", comentó el actor.

Finalmente, Julián aseguró que jamás le fue infiel a Yiddá y que solo fue a visitar a una amiga en Argentina y eso se habría prestado para todo tipo de malinterpretaciones.

"No fue una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y sabía en qué lugar yo estaba. Yo no tenía su GPS", dijo Julián Zucchi.

Incluso, el actor y productor no quiso hablar de manera negativa de la madre de sus hijos y nuevamente recalcó que es una mujer hermosa e inteligente.

Yiddá Eslava revela qué le dijo Julián Zucchi después de exponer infidelidad

Hoy traemos una actualización sobre el drama entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Resulta que Yiddá Eslava, la conocida actriz y exchica reality, reveló en una llamada con el programa "Amor y Fuego" que ha tenido una conversación con Julián Zucchi después de hacer público que él le fue infiel. ¿Y cuál fue la reacción del argentino ante esta bomba?

Según Yiddá, Julián está "pensando" en todo lo que ha pasado. Ella dice que respeta su tiempo para procesar lo que está sucediendo. Pero Yiddá también dejó claro que cree que Julián debería haber visto venir esta situación.

"Él está pensando me dice y yo he respetado porque todos tienen derecho a procesar lo que está ocurriendo, pero era algo que creo que él debió verlo venir", dijo Yiddá.

Pero eso no es todo, Yiddá también cuestionó que Julián haya dejado que la llamen "despechada y dolida". Ella explicó que, después de haber estado juntos durante 11 años, su reacción no viene del despecho, sino del respeto hacia la madre de sus hijos y hacia ella misma, por todo lo que han pasado juntos.

"Yo he estado 11 años con él, no es de despecho, es un poco de respeto hacia la mamá de sus hijos y a una persona que en su momento calló para que tampoco le hagan el cargamontón por el cariño que yo le tenía, por un montón de situaciones que hemos pasado", señaló.