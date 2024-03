¡Al descubierto! Julián Zucchi y reportera de Magaly intercambiaban reveladores mensajes antes del ampay

¡Atención! La farándula está que arde con la historia de Julián Zucchi y la reportera de Magaly Medina. Y es que los mensajes que se mandaban son para derretirse. "Amor y Fuego" reveló los comentarios que se escribían por redes sociales que demuestran una relación cercana. Te contamos todos los detalles.

Los mensajes que Julián Zucchi intercambiaba con reportera de "Magaly TV La Firme"

El programa "Amor y Fuego" nos ha traído más información sobre el beso apasionado entre Julián y la reportera de "Magaly TV La Firme" en una discoteca. Pero eso no es todo, aquí viene lo más picante. Resulta que han estado intercambiando mensajes por redes sociales, y sí que son de infarto.

Según lo que nos cuenta "Amor y Fuego", la reportera de Magaly TV La Firme le hizo un reportaje a Julián en febrero. ¡Qué coincidencia, ¿no?! Pero no se quedaron ahí. La investigación del equipo de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que la reportera es Priscila Mateo Guerrero, quien ha optado por mantener un perfil bajo tras la polémica.

¿Y qué se dijeron en esos mensajitos? Julián le escribió a la reportera felicitándola por su profesionalismo y diciéndole que se merece lo mejor en la vida. "¡Felicitaciones! Eres una gran profesional muy dedicada e inteligente y te mereces lo mejor. Vas a conseguir todo lo que te propongas (fíjate la fecha en la que estoy escribiendo esto para que de acá unos años veas que tenía razón)", indicó.

Por su parte, ella le devolvió los halagos felicitándolo por un evento que hizo sold out. ¡Parece que se llevan muy bien! "Jajajaja no puedo más con tu baile. Felicitaciones por el sold out. Te lo mereces. Celébrate", comentó Priscila Mateo a Zucchi. Ante esto, Julián Zucchi le respondió sin dudarlo un segundo: "Muchas gracias (corazones negros). A seguir trabajando".

Julián habla tras ampay

Pero eso no es todo. Rodrigo González y Gigi Mitre no se aguantaron las ganas de opinar sobre este lío. Según ellos, la reportera estaba muy ilusionada con Julián. Además, Peluchín soltó la bomba diciendo que la chica se veía como la futura esposa de Julián. ¡Qué fuerte!

Y en medio de todo este relajo, Julián ha preferido mantenerse en silencio y no ha querido hacer comentarios sobre el asunto. ¿Será que la presión le está pasando factura? Según Ethel Pozo, Julián estaría apenado por exponer a la chica.

"Papá Armando habló con Julián, él es su amigo personal. Y dice que Julián se pregunta ¿Cuál es el problema? Julián está muy apenado por la chica porque se ha visto expuesta, porque además la gente juzga y él no entiende por qué, porque él está soltero", contó Ethel.

Ahí lo tienen, la farándula no decepciona nunca. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este amorío entre Julián Zucchi y la Priscila Mateo Guerrero, reportera de Magaly Medina. ¡Hasta la próxima!