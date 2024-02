Tomás, hijo de Pedro Suárez Vértiz, sobre tributo al músico: "Todo esto es para ti, papá"

El viernes pasado, el estadio San Marcos fue la olla a presión de emociones y recuerdos en el megaconcierto homenaje a Pedro Suárez Vértiz. Y qué sorpresa dio su hijo menor, Tomás Suárez Vértiz, quien se lanzó al escenario con los teclados junto a la banda Arena Hash. Un show que convocó a más de 30 mil personas.

Hijo de Pedro Suárez Vértiz habla de su papá

El pasado viernes 16 de febrero, el estadio San Marcos vibró con emoción y nostalgia durante el homenaje al inolvidable Pedro Suárez Vértiz. El hijo menor del querido rockero nacional, Tomás Suárez Vértiz, se sumó al tributo tocando los teclados junto a la banda Arena Hash, en un evento que congregó a más de 30 mil personas.

Tomás, visiblemente emocionado, soltó la emoción del momento: "Ha sido una noche soñada, nunca había tocado en un escenario tan grande pero salió bien. Agradezco al público por su cariño, siempre me dicen que mi papá era correcto, era humilde y cada día y compruebo que mi papá es el amigo de todo el Perú".

Y el chico no solo nos regaló teclas y buena onda, sino que nos metió en su historia con la música: "Me enseñó a tocar el piano, me puso en clases de canto y hasta me mandó al coro en el cole. ¡Así nació mi amor por la música! No sé si me tire de lleno, pero la música es mi pasión, antes que el fútbol".

Además, días después del concierto colocó un emotivo post sobre su padre: "Hay veces en las que pienso: '¿Que puedo hacer para demostrar lo mejor de mí en la vida?'. Sin embargo, esta vez me tocó cavilar (y con mucha presión propia): '¿Cómo logro siquiera interpretar el 1% de todo lo que creaste?'. Esto es para ti papá. Todo esto es para ti".

Un concierto lleno de emoción

Pero volvamos al concierto, que fue más largo que semana de lunes. Nombres y más nombres desfilaron por el escenario: Tommy Portugal, Cielo Torres, Deyvis Orosco, Daniela Darcourt, Gian Marco, Amy Gutiérrez, Anna Carina y muchos más. Pero el plato fuerte, el cierre con broche de oro, fue Arena Hash. Tomás, junto a su hermana Majo, su tío Patricio, y Arturo Pomar Jr., hicieron temblar San Marcos.

Tomás, humilde y lleno de admiración, soltó esta: "Hemos tenido varios ensayos en la familia, preparando un buen show. Por ahora no hay planes para el futuro. Todo esto ha sido para rendirle un homenaje a mi papá".

La esposa de Pedro, Cynthia Martínez, se subió a la ola de gratitud: "Ha sido un concierto de música, pero también de amor. Los artistas demostraron el amor que le tienen a Pedro. La gente que ha ido solo ha demostrado el amor a su música". ¡Todo el Perú vibró de emoción!

La familia Suárez Vértiz, con Tomás a la cabeza, dejó claro que la música de Pedro sigue más viva que nunca. Una noche inolvidable para recordar al gran Pedro Suárez Vértiz.