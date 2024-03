"Me voy feliz": Karina Borrero se despide entre lágrimas de 'Arriba Mi Gente' tras dos años en la televisión

Karina Borrero ha comunicado su partida permanente de 'Arriba Mi Gente', poniendo fin a un período de dos años como presentadora del reconocido magazine de Latina TV.

La noticia, que ha sorprendido y entristecido a muchos seguidores de la periodista, fue anunciada en los minutos finales del programa del miércoles 27 de marzo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karina Borrero anuncia salida de 'Arriba Mi Gente' entre lágrimas

Después de dirigir 'Arriba mi gente' durante dos años, la periodista Karina Borrero anunció su salida del programa en Latina TV. Visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento a la producción, a los espectadores y a sus colegas presentadores.

La querida conductora de televisión también afirmó que el programa siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Aunque no dio detalles precisos, Borrero sugirió que se enfrentará a nuevos desafíos profesionales, posiblemente dentro del mismo canal.

"Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción. Solo tengo palabras de agradecimiento por esta familia que he formado. Cierro un ciclo llena de ilusión, llena de cariño y desafíos por delante, que comenzaron hace dos años cuando Latina TV me dio la oportunidad de hacer un programa diferente", mencionó.

La conductora resaltó que 'Arriba Mi Gente' fue fundamental para su desarrollo profesional, sacándola de su zona de confort, dado que estaba acostumbrada a los noticieros. "Aquí he sido más yo. Me he divertido, he bailado y he jugado. Los he querido cada día. Es imposible no llorar porque es una despedida llena de amor", añadió Karina Borrero, quien rompió en llanto frente a cámaras.

El motivo de su renuncia

Karina Borrero ha optado por renunciar a su cargo en el programa 'Arriba Mi Gente' para enfrentar nuevos desafíos profesionales. Aunque no detalló las razones de su partida, todo sugiere que seguirá en Latina TV, pero en un programa diferente.

"Cierra un ciclo para crecer, ojalá me sigan acompañando en mis proyectos, ojalá me sigan acompañando en esta nueva etapa de mi vida y que sigan recordando que, sobre todas las cosas, hice este programa con tanto amor y con tantas ganas de transmitirles alegría. Me voy a quedar con las ganas de traer (a su hija), así que un día me invitarán por aquí", mencionó en su último día.