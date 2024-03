Fernando Llanos se sincera tras ser despedido de América Televisión: "No falté ni un solo día"

El antiguo presentador de Canal N, Fernando Llanos, participó en una amplia entrevista con Giancarlo Granda, donde rememoró sus comienzos como periodista y compartió más detalles sobre su salida inesperada del canal. Durante la charla en 'Tiempo Muerto', el periodista, graduado de la Universidad San Martín, revivió los momentos difíciles que experimentó durante sus más de 15 años en la profesión.

También discutió los motivos detrás de su salida y reveló el reclamo que presentó a América TV, así como sus emociones tras ser despedido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fernando Llanos se sincera tras ser despedido

Fernando Llanos inicialmente desestimó los rumores que especulaban sobre las verdaderas razones de su partida. Muchos vinculaban esta decisión con las entrevistas contundentes que había realizado al abogado de Alberto Fujimori o al portavoz de las AFP. Sin embargo, posteriormente aclaró esta situación.

"Siento que no se me dio una explicación sensata, tengo muchas sensaciones... pero ninguna evidencia completa. Obviamente, no te van a decir: 'Oye, te despido por esa entrevista', si no que me dieron excusas bastantes gaseosas." comentó.

Seguidamente también hizo un duro reclamo por el trato que recibió al ser despedido: "Estás hablando con seres humanos que han chambeado 15 años en tu empresa, que han trabajado, en muchos casos, sin comer, sin dormir, sin descansar, enfermo (...) Lo mínimo que debes hacer es: 'Ya no cuento contigo, vamos a sentarnos y vamos a resolver esto de la manera adecuada'. Ese trato yo le daría a mi trabajador. Dándole las gracias", reveló el periodista.

"Yo no falté ni un solo día. Fui con dolor de muelas, dolor de estómago y el día que se murió mi mamá. Fui todos los días, todos sin excepción. Ese era mi compromiso profesional" sentenció duramente revelando los fuertes sacrificios que hizo por el canal que terminó prescindiendo de él.

¿A qué se dedicará el periodista?

El periodista Fernando Llanos compartió sus reflexiones sobre lo que le depara en los próximos meses, ahora que se encuentra sin empleo tras dejar América Televisión. Mencionó que está teniendo en cuenta las sugerencias de sus seguidores.

"No sé que viene todavía, pero estoy tomando los consejos para hacer un canal virtual, pero eso toma tiempo para hacerlo con la calidad que ustedes se merecen. Por lo pronto nos comunicamos por aquí", contestó Fernando Llanos, quien ahora ya no forma parte de las filas de América Televisión. Probablemente el periodista anuncie próximos proyectos en los siguientes días.