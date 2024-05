¡Una diva! Melissa Paredes presume que sabe cocer en redes: "Todo por la bebé"

Melissa Paredes se encuentra en la mejor etapa de su vida y es que desde que la modelo hizo público los preparativos para su matrimonio con Anthony Aranda no ha dejado de sorprender en sus redes.

Es así que una vez más y fie la su estilo Melissa provocó unas cuántas risas al hacer público una de sus habilidades como madre de familia.

Madre todo terreno

Melissa Paredes compartió en sus redes que por su hija hace de todo y es que como se sabe, Mía su hija fruto de su ex matrimonio con Rodrigo Cuba es su mayor adoración.

Es así que la influencer presumió en sus redes como cocía una prenda de su pequeña, al parecer no dominaba muy bien la técnica pero para ella nada es imposible si de ayudar a su hija se trata.

"Acá se hace de todos señores, todo por la bebé porque no le gusta el corrugado, has visto ahora sí quedó", dijo la próxima esposa de Aranda.

Melissa Paredes se luce cociendo

Su hazaña fue aplaudida por uno de sus amistades quien registró la escena y Melissa no dudó en repostearlo en su cuenta de Instagram.

Cabe resaltar que Melissa siempre se ha dejado ver como una madre de familia responsable por el cuidado de su pequeña, además no descarta tener otro hijo junto a su actual pareja quien también desea encomendar el varoncito.

Hasta el momento Melissa y su hija se han dejado ver muy unidas ya que ambas asisten juntas a la prueba de vestuario para el importante día.

Melissa Paredes "parcha" a Magaly Medina por su boda

En unas recientes declaraciones para un medio de comunicación, Melissa Paredes reveló algunos detalles de lo que será su próxima boda con Anthony Aranda. Según contó la modelo, su vestido de novia ya lo compró aquí en Perú y dentro de poco se irá al extranjero para ultimar detalles.

"Lo compré aquí (vestido de novia) en un lugar súper lindo y me encantó. La próxima semana nos vamos a Orlando, ahí veremos otras cositas. Es que el vestido de aquí me enamoró", señaló en un primer momento.

Además, no dudó en mandarle su "chiquita" a Magaly Medina, quien la criticó duramente por el famoso "canje". La expareja de Rodrigo Cuba señaló que la "Urraca" se estaría inventando cosas, por lo que la invitó a dejar de mencionarla.

"Me molesta que se inventen cosas. Todo bien con las colaboraciones y los canjes, uno siempre trabaja con gente que conozco y confío en sus servicios. Pero usar mi nombre para promocionar su local e inventarse algo así, me parece malazo. Mejor que no hable de mí, ni de mi boda y listo, todos felices. No quiero que hable más de mí, prefiero no existir para ella", sentenció Melissa Paredes.