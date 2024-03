"Una mujer despechada, celosa y rabiosa", Magaly cuestiona la actitud de Yiddá tras ampay de Julián Zucchi

En el último programa de Magaly TV la firme, la conductora no dudó en criticar a Yiddá Eslava quién le brindó una corta entrevista a Magaly para ofrecer su descargo, sin embargo, la actitud de la actriz se notó ofuscada y molesta por las imágenes de Julián en chapes con la reportera.

Es por ello que la periodista confesó que esto es un comportamiento de una persona celosa que no ha superado su separación y que tal vez aún le afecta ver a su ex pareja retomando su vida amorosa con otra mujer.

Le dice sus verdades

Una nueva polémica se ha desatado entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava pues esta parejita hace algunos meses vendió su separación como la más civilizada del mundo del espectáculo sin embargo esto ha dado un giro de 180 grados sorprendiendo a propios y extraños.

Desde que se hicieron públicas las imágenes del argentino besándose con una reportera del programa de Magaly Medina, Yiddá no se guardó nada y recalcó que cuando ella retomó su vida amorosa recibió críticas en su contra.

Además, confesión el programa de Magali que es probable que la reportera haya estado interesado en Julián desde que ambos todavía mantenían una relación y que es por eso que la popular "Urraca" no se atrevía a sacarle algún ampay.

Según Magaly, Yiddá no ha sabido manejar la situación del nuevo romance de su ex pareja y ha quedado a nivel nacional como una mujer celosa y despechada.

"No entiendo su reacción desmesurada, no es una reacción civilizada. Ha tenido una reacción de una mujer despechada, celosa, furiosa y rabiosa", dijo.

Asimismo, Magaly Medina confesó y recalcó que su programa no es ningún alcahuete ya que la reportera conoció a Julia a inicios de año ya está tiene pruebas y por lo que le hizo un llamado de atención a Yiddá por dejar entrever que es su producción se habría prestado para cubrir una infidelidad.

Como se sabe la actriz aseveró que ahora le ha encontrado sentido a todo y hasta recalcó que entiende por qué nunca se hizo publicó algún ampay del padre de sus hijos.

¿Qué dijo Magaly sobre la reportera?

Resulta que Julián Zucchi, el famoso actor, se besó apasionadamente a una reportera del programa "Magaly TV La Firme". Y sí que ha dado de qué hablar. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué piensa Magaly Medina de todo esto?

Imagínense la sorpresa de todos cuando se descubrió que la reportera Priscila Mateo besada por Julián Zucchi forma parte del equipo de "Magaly TV La Firme". Claro, esto prendió las alarmas y todos querían saber qué pensaba la mismísima Magaly Medina al respecto.

La buena noticia es que Magaly Medina no se quedó callada. Pero primero, recordemos que Julián Zucchi está soltero desde hace unos meses, tras su separación de Yiddá Eslava. Y según el influencer Ric La Torre, tanto él como la reportera estarían solteros también.

Entonces, ¿qué dijo Magaly sobre este enredo? La popular conductora dejó en claro que la vida personal de sus reporteros no es asunto suyo. En palabras suyas: "Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece".

Pero, ¿cómo se siente realmente Magaly? Pues, aunque no le agrada la idea de que sus reporteros se involucren con figuras de la farándula, sabe que no puede controlarlo todo. "No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar", señaló con sinceridad.