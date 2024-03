¿Vania Bludau está embarazada? Influencer aclara publicación que desata la curiosidad de seguidores

Vania Bludau, la conocida influencer, ha causado revuelo en las redes sociales al dejar entrever la posibilidad de un embarazo. Luego de semanas siendo tema de conversación por su involucramiento en el escándalo con Christian Domínguez y su indirecta a Pamela Franco, la figura pública sorprende a sus seguidores con una respuesta enigmática a la pregunta que muchos le han hecho: ¿está esperando un bebé?

¿Vania Bludau está embarazada?

La querida Vania Bludau ha dejado a sus fans en vilo con la posibilidad de un nuevo integrante en la familia. La influencer, conocida por sus recientes roces con Christian Domínguez, ha generado revuelo con unas enigmáticas palabras sobre su estado de ánimo.

Después de ser tema candente en las redes sociales por su participación en un divertido video junto al tiktoker Zagaladas, donde salió a las calles con una canasta llena de olluquitos, relacionados, se presume, al cumbiambero peruano; ahora Vania ha encendido las alarmas sobre un posible embarazo.

En una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, la figura pública expresó su felicidad y bienestar. Sin embargo, al mencionar sus hormonas, desató la curiosidad de sus seguidores. "Estoy muy feliz y me siento muy linda tb. No se que está pasando conmigo y mis hormonas. Los quiero byeeee", escribió.

Vania Bludau responde si está embarazada. (Foto: Captura de pantalla)

La incógnita sobre un posible bebé rápidamente se apoderó de los comentarios, llevando a los fans a preguntar directamente. Ante la pregunta clave, Vania Bludau respondió con sinceridad: "Creo que es porque estoy muy feliz por estar con mi familia después de medio año". Así, la popular influencer descartó la posibilidad de un embarazo, atribuyendo su alegría al reencuentro con sus seres queridos.

Vania sobre las infidelidades de Domínguez

Este nuevo giro en la historia de Vania Bludau llega poco después de que enfrentara las cámaras de "Magaly Tv La Firme", donde no titubeó al hablar sobre las infidelidades de su expareja, Christian Domínguez.

Con firmeza, Vania expresó: "Sé que sigue actuando mal, sé que es un infiel. Espero que no me denuncie. Al pasar de los años hay más personas involucradas, hay personitas a las que debería respeto, a las mamás de sus hijas e hijos. Creo que esos hombres no valen la pena y así tengan 20 hijos no cambian, o sea se tranquilizan un tiempo y siguen en lo mismo".

Con esta nueva revelación, Vania Bludau mantiene la atención de sus seguidores, quienes seguirán de cerca los próximos capítulos de esta historia llena de emociones y sorpresas en la vida de la popular influencer. ¡Hasta la próxima!