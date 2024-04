¿Y la reportera? Julián Zucchi la pasa lindo con ex Parchís en Argentina: "No nos dejaban ser"

Julián Zucchi hace algunos días ha estado disfrutando de su tierra natal en Argentina junto a su familia y amigos más cercanos.

Sin embargo el actor aprovechó de su este día en tierras gauchas para celebrar el cumpleaños de su querida amiga Malvina, ex integrante de Parchís y mujer Yiddá Eslava en su momento lo celó.

¿En coqueteos?

El programa de espectáculos 'América Hoy' expuso las recientes publicaciones de Julián Zucchi dónde luce bastante alegre al celebrar el cumpleaños de una de sus más cercanas amigas, Malvina.

Ambos se dejaron ver en bastante confianza por lo que los rumores de presuntos coqueteos no se hicieron esperar.

En las historias del actor se le pudo ver abrazado de Malvina en donde tenía un vaso aparentemente de licor en la mano, los dos tenían unas enormes sonrisas y demostraban que la estaban pasando super bien.

"No nos dejaban ser", decía la descripción de la fotografía de ambos.

Como se recuerda hace algunos meses Yiddá Eslava habría celado al padre de sus hijos al celebrar su cumpleaños y haber evitado a esta mujer.

Sin embargo, Julián no se quedó callado y brindó algunas declaraciones para el programa de espectáculos aclarando la relación que lo une a Malvina.

El reportero cuestionó al actor si con la mujer que se le vio en sus redes era la misma de la que en su momento Yiddá se sintió celosa.

"No se por qué se podría enojar si ya estábamos separados y ella ya conocía a su pareja", dijo inicialmente el productor.

Incluso rechazó que tuviera algún tipo de relación con su amiga Malvina con quien en todo momento ha demostrado que tiene un grande cariño pero no va más allá de eso.

"Creo que ella misma lanzó ese rumor como muchas cosas que no son ciertas, o dio a entenderlo, pero no sé de dónde podría salir un rumor así cuando yo a Sandra no la veía hace 25 años", agregó Zucchi.

Finalmente, el actor afirmó que no entiende por qué sentiría celos la madre de sus hijos sí en ese entonces ya estaban separados y ella ya tenía a su actual pareja.

"Además no sé porque existirían celos cuando ya estábamos separados y ella ya estaba con su pareja", finalizó Julián.

No se sabe hasta el momento si su relación con la reportera Priscila Mateo continúa viento en popa lo que sí se ha visto es que el actor viaja mucho más seguido a Argentina.

Julián Zucchi manda fuerte indirecta a Magaly y Rodrigo González: "Si los perros ladran..."

La guerra No termina entre Rodrigo González Magaly Medina y Julián Zucchi Y es que el argentino nuevamente ha arremetido en contra de los conductores de espectáculo quienes siguen hablando de él en sus respectivos programas de televisión.

El productor no dudó en mandar un certero mensaje a sus detractores a quienes ya ha advertido qué no se quedará de brazos cruzados si continúan hablando cosas de él sin las pruebas necesarias.

"Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos", dice el mensaje que publicó Julián en sus redes.

Con este mensaje dejaría más que claro que mientras las personas hablen de él es sinónimo de que mientras la gente siga opinando es porque lo que está haciendo no pasa desapercibido, sino que es importante y da que hablar.

Como se recuerda Rodrigo González conocido como "Peluchín" afirmó en su último programa de 'Amor y Fuego' que no pagaría ni un sol por ver al argentino en escena.

Incluso advirtió a Julián que si se atreve a realizar un juicio en su contra él hará que pague cada sol que gaste en este proceso ya que considera que tiene todas las pruebas correspondientes para salir victorioso.

"Te hago recordar que la ley ha cambiado, porque si nos haces un juicio y lo pierdes, vas a tener que asumir el gasto de todo. Ya no es como antes. Tú me haces gastar un sol por esto y lo vas a pagar más caro, no va a haber vida para que termines de pagar eso, por payaso de verdad. Te esperamos con una buena defensa como siempre", sentenció.

Por otro lado, Magaly Medina reveló que es el mismo Julián quien se disparó a los pies con el escándalo de su separación el cual lo pinto de pies a cabeza como la pareja desleal y narcisista.