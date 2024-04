Yiddá Eslava embobada de su fotógrafo le dedica romántico mensaje en redes: "Solo tú"

Yiddá Eslava usó sus redes sociales para presumir su felicidad, pues después de haber vivido un escándalo a raíz de su separación con Julián Zucchi, la productora se encuentra enfocada en sus proyectos personales, en sus hijos y en su relación con Ángel Fernández.

La actriz aprovecho sus redes para agradecer y presumir el trabajo de Ángel quien nuevamente la fotografió destacando lo mejor de Yiddá.

Babea por su fotógrafo

Yiddá Eslava ya dejó el pasado atrás y el escándalo que vivió tras revelar que el motivo de su separación con Julián Zucchi fue una infidelidad de parte del argentino.

Cómo se recuerda, la actriz afirmó que guardó silencio tantos meses por el bienestar emocional de sus hijos pero no pudo ocultarlo más.

Pese a todo ello y a la ola de críticas que recibió, la actriz continúa más enamorada que nunca de Ángel Fernández.

Esta vez el fotógrafo retrato a la actriz en unas sencillas instantáneas al natural por lo que Yiddá afirmó que así es ella tal cual y sin filtro.

"Los ojos son la ventana del alma, y solo tú me retratas así", escribió Yiddá en la publicación donde se notaba evidentemente enamorada.

Por su lado, Ángel no dudó en repostear las fotografías de su amada en sus historias de Instagram con un emoji de corazón.

La parejita trata de no exponer mucho su relación y tratan de solo demostrar que el amor crece cada día.

A pesar de que siempre mantienen el perfil bajo diversos usuarios han criticado a Yiddá por según ellos siempre tratar de promocionar a su pareja en su trabajo.

"Ya le quiere hacer famoso a su fotógrafo jajajaja y según q no le gustan las cámaras", "Pareciera que lo promocionas todo el tiempo como calabaza al suyo no pueden destacar por si solos", "Me da risa este tipo d cosas.. o sea en unos meses ya es el amor de tu vida?", "Con cuidado Yidda... Cuando crees que todos son ciegos el tuerto te parece el rey", fueron algunos de los comentarios.

¿Julián Zucchi manda indirecta a Yiddá Eslava?: "Bandida, farsante, no me cuidaste"

Durante los últimos días, Julián Zucchi es la noticia principal de los portales del espectáculo nacional. El argentino se ha visto envuelto en un escándalo junto a Yiddá Eslava, quien lo acusó de infiel, entre otras cosas más.

Pese a que nunca ha hablado mal de su expareja, esta vez, todo haría indicar que el ex "Combate" se cansó de los ataques e indirectas de Yiddá Eslava y decidió responder con todo. En una de sus recientes historias en Instagram, el argentino sorprendió a sus seguidores al lucirse en el estadio de River Plate, donde se iba a realizar un gran concierto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la letra de una canción que compartió. El "gaucho" compartió parte de la letra de "Sinvergüenza", interpretado por Emanero, Ángela Torres, Karina y J Mena) y le habría mandado una CONTUNDENTE INDIRECTA a Yiddá Eslava.