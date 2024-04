Yiddá Eslava pierde contrato por escándalo de audios en "América Hoy": "Ahora confiar es un pecado"

La famosa influencer Yiddá Eslava está otra vez en medio del huracán después de que salieran a la luz unos audios comprometedores en los que se le escucha insultar a una reportera de "América Hoy". Todo comenzó cuando la comunicadora filtró conversaciones privadas de Yiddá, lo que desató la ira de la estrella de las redes sociales. Resulta que hasta habría perdido un contrato por el incidente.

Yiddá Eslava perdió importante contrato por audios difundidos en "América Hoy"

La popular influencer Yiddá Eslava está en el ojo del huracán una vez más, y esta vez es por una controversia que ha dejado a muchos boquiabiertos. Resulta que salieron a la luz unos audios comprometedores en los que se le escucha insultar a una reportera de "América Hoy". ¡Imagínense el alboroto que esto ha causado!

Según Yiddá, todo empezó cuando la reportera filtró conversaciones privadas de ella en el programa matutino. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, ¡zaz!, le cancelan un contrato de trabajo. Yiddá explicó: "Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a 'América Hoy' y dijiste que ya no hablarías".

Historias de Yiddá sobre pérdida de contrato. (Foto: Instagram)

Pero eso no es todo. Yiddá también reveló que había advertido a la reportera sobre las consecuencias de difundir esos audios. Y aún así la reportera decidió publicarlos. "Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado", expresó Yiddá visiblemente molesta.

Yiddá molesta con la reportera de "América Hoy"

El tema se puso más picante cuando se reveló que Yiddá había tenido una acalorada discusión en "América Hoy" con la misma reportera a la que había insultado previamente. ¡Qué fuerte! Durante la conversación, Yiddá la enfrentó con palabras fuertes, acusándola de traición y falta de ética profesional.

Y como si eso fuera poco, el asunto también se está debatiendo en las redes sociales, donde la gente está tomando partido y expresando su opinión sobre la privacidad y la responsabilidad en el periodismo de espectáculos. ¡El internet está que arde!

Este escándalo sin duda ha sacudido el mundo de las celebridades y ha dejado a Yiddá luchando por defender su reputación y su carrera. ¿Podrá superar este revés y salir adelante? Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta historia.