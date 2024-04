Yiddá Eslava furiosa con 'América Hoy' por filtrar conversación privada: "Irrespetuosos e irresponsables"

Yiddá Eslava una vez más arremeten sus redes sociales pero esta vez no contra Julián Zucchi sino contra los conductores del programa matutino "América Hoy" quienes difundieron una conversación de la actriz con una presunta amiga cercana quién habría facilitado esta conversación a la producción del programa.

La actriz usó sus redes sociales para expresar su molestia aseverando que ya no se puede confiar en nadie y recalcó qué se mantiene firme en no brindar ninguna declaración a algún programa de espectáculo sobre la polémica relación que tiene con el padre de sus hijos.

Cansada y furiosa

Yiddá Eslava no evitó pronunciarse en sus redes sociales sobre la conversación que fue difundida en el programa de "América Hoy' donde la actriz revela detalles de los acuerdos que había tenido con Julián Zucchi tras su separación.

La reconocida actriz se mostró furiosa por no haber respetado su privacidad ya que recalcó que esa conversación fue privada pues ella había dejado en claro que no iba a tocar más detalles sobre su vida personal que puedan perjudicar el bienestar de sus hijos.

"Es terrible lo que pasó hoy en "América Hoy" han sacado una conversación privada con una supuesta amiga a la cual estaba contando temas privados", dijo inicialmente Yiddá.

Mensaje de Yiddá en redes

Además, recalcó la poca empatía y el nulo respeto de programas que con el fin de elevar su rating difunden audios que no han sido aprobados por las personas involucradas.

"Es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables", agregó.

Asimismo, recalcó que se viene dando a conocer montos o cifras económicas sobre las propiedades que tienen común con Julián y recalcó que están lejos de ser verdad perjudicando la seguridad y estabilidad de sus hijos.

"Dos soles de criterio respeto yo hace bastantes semanas no doy declaraciones a nadie callando y viendo cómo sacan información errónea dando montos completamente falsos, de una manera tan irresponsable sin pensar en la seguridad e integridad de mis hijos", dijo la madre de familia.

Finalmente, Yiddá afirmó que se mantendrá en su posición de no brindar más declaraciones a programas de televisión, sin embargo, usará sus redes sociales para expresar cualquier tema que la incomode para evitar especulaciones falsas.

"Por aquí sí me voy a defender no voy a permitir que se hable con mentiras o que saquen conversaciones privadas sin mi consentimiento", concluyó la actriz.

Yiddá Eslava desenmascara a Julián Zucchi tras revelar que le fue infiel: "Dijo que me iba a quitar todo"

Yiddá Eslava nuevamente dejó sin piso a Julián Zucchi al revelar qué inicialmente sí quisieron llegar a un acuerdo en cuanto a los bienes materiales que tienen en común sin embargo esto no se llevó a cabo.

La actriz confesó que había llegado a un acuerdo con el argentino de que ella pudiera comprar la parte de sus acciones pese a que el actor se lo vendía al triple del precio ella reveló que prefería pagarlo a tener que enfrentar disputas con el padre de sus hijos.

"Su parte me la vendía carísimo (...) Mi salud mental vale más que esto, ya te atraco", dijo Yiddá que le dijo al actor para no pelear por dinero.

Sin embargo, luego de su viaje a Argentina a Julián regresó totalmente cambiado y le dijo que las cosas iban a ser diferentes y al parecer a su modo.

Es ahí donde la actriz revela que a raíz de que ella reveló toda la verdad a nivel nacional el actor quiso vengarse a su manera por lo que le dio en donde más le dolía.

"Cómo tú saliste a decir que yo te fue infiel y saliste a decir la verdad, bueno sabes qué voy a hacer, voy a quitarte todo y yo dije ¡Que cosa!", dijo Yiddá que le dijo Julián en ese momento.

Según la productora el nuevo acuerdo de Julián era que ella solamente se quedaba con la casa donde vive actualmente con sus hijos por lo que esto le provocó una fuerte indignación a la actriz ya que la dejaba sin poder trabajar y poder sustentar a su familia.

"Tú no me estás dejando a mí trabajar ni hacer nada tú me estás chantajeando tengo 6 meses chantajeándome con esto seis meses", dijo la actriz mortificada.