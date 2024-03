Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi le fue infiel en Argentina. ¿Con quién?

¡Atención! En una entrevista exclusiva en el programa "Amor y Fuego", Yiddá Eslava, con el corazón en la mano, confesó que su ex, Julián Zucchi, le fue infiel. Además, dio detalles de la tercera en discordia. Te contamos todo.

Yiddá Eslava revela que Julián Zucchi la engañó en Argentina

Yiddá Eslava, en una charla con el programa "Amor y Fuego", ha sacado a la luz un secreto que nadie esperaba: la infidelidad de su ex, Julián Zucchi. Pero no solo eso reveló que la infidelidad de Julián ocurrió en Argentina.

La situación se puso al rojo vivo cuando Yiddá, en medio de lágrimas, reveló que decidió sacar a la luz la infidelidad porque ya no podía más con las críticas y los señalamientos sobre su nueva relación. ¡Vaya lío en el que se metió!

Y es que la cosa no quedó ahí. Resulta que la actriz se sintió muy dolida porque Julián, en varias entrevistas, insinuó que aún la amaba, a pesar de haberle sido infiel. Incluso considera que habría victimizado. "Cuando yo conozco a Ángel y entablo una relación, yo esperaba que él diga: 'qué bueno', no que salga a decir: 'yo quise recuperar mi relación, yo todavía la amo'", dijo.

¿Pero cuándo ocurrió eso? La traición de Julián ocurrió cuando viajó a Argentina, dejando a Yiddá y a sus hijos en Perú. Yiddá se escuchó indignada al relatar que descubrió todo esto. "Coqueteo no fue. Yo cuando él me fue infiel, nosotros estábamos bien, juntos, yo estaba cuidando a mis hijos y él estaba en Argentina, la infidelidad fue en argentina y esa es la realidad", indicó.

Y no te pierdas esta parte. Resulta que Yiddá solo pudo descubrir la infidelidad porque Julián siguió en contacto con la otra persona incluso estando en Perú. Lo pilló con las manos en la masa.

"Yo se la descubro porque siguieron hablando. Si él no hubiese seguido hablando con esta chica, yo jamás se lo hubiese descubierto", sostuvo.

¿Quién es la tercera en discordia?

¿Y quién es esta misteriosa tercera en discordia? Según Yiddá, no es del medio y ella ni siquiera la conocía. "Es una chica equis, yo no la conocí. Cuando descubrí la infidelidad, lloré 18 horas de corrido, me levanté y dije 'ya está'. El dolor está ahí... pero uno sí puede y tiene la potestad de elegir hasta cuándo", reveló Yiddá Eslava.

Pero espera, que esto no termina aquí. Yiddá también aclaró que Julián no le fue infiel con la reportera de Magaly Medina. ¡Qué alivio! Al menos en eso no se metió la pata.

"Yo no sé quién es porque me enteré como ustedes. Julián está en todo su derecho porque es un hombre soltero. Esa chica no tiene nada que ver con nuestra separación y se le puede hacer un cargamontón innecesario", aclaró.

Para cerrar con broche de oro, Yiddá no pudo contenerse y lanzó un mensaje directo a Magaly Medina, quien la había tildado de "despechada".

En resumen, aquí tenemos un nuevo capítulo de esta novela de la farándula peruana. Yiddá y Julián nos siguen sorprendiendo con sus lío amoroso. ¿Qué más nos deparará esta historia? Estaremos al tanto para traerte todos los detalles.