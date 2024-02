"Yo le he pedido que no venga", Doña Peta sale en defensa de su hijo Paolo Guerrero

Doña Peta decidió no quedarse callada y salir en defensa de su hijo Paolo Guerrero quién hace algunos días contó en los medios de comunicación que viene recibiendo amenazas hacia su familia desde que firmó el contrato para jugar en la César Vallejo.

La madre del jugador recalcó que prefiere que su hijo se encuentre a buen recaudo en otro país ya que considera que el Perú es un lugar altamente peligroso y riesgoso para él y su familia.

Saca las garras por su hijo

Petronila González Ganoza, madre de Paolo Guerrero se encuentra pasando un difícil momento familiar luego de que su hijo se encuentra en el ojo de la tormenta al exigir su retiro de la César Vallejo a causa de amenazas hacia él y su familia.

Es por ello que doña peta reveló que es ella quien le ha pedido su hijo que no venga a jugar al Perú para velar por su seguridad y tranquilidad.

"Yo le he pedido que no venga porque para mí sería fatal que le pase algo y no puede ser. No hay garantía suficiente para que vaya a Trujillo le pido al Perú que me apoye y pido que se acabe esto", dijo.

Incluso, la progenitora del popular depredador aseveró que los Acuña quieren perjudicar la carrera deportiva de su hijo al extender este proceso de anulación del contrato ya que esto provocaría que el jugador se quede sin equipo este año.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero indicó que si no logra liberarse de la César Vallejo su carrera como futbolista ha terminado.

"Le quieren hacer daño a mi hijo no sé por qué. Él le ha dado muchos triunfos al Perú. El señor Acuña sabía, yo le estoy contando. A Acuña yo lo llamé el lunes y ya no me contestó", agregó.

Finalmente doña peta hizo un llamado y una advertencia a César y Richard Acuña y recalcó que no van a hacer los causantes de que termine la carrera futbolística de su hijo.

"Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá que la selección no vaya al mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se queda ya porque es más tranquilo", concluyó.

¿Ana Paula Consorte decide por el futuro de Paolo?

Todas estas amenazas en contra de Paolo Guerrero y su familia llegaron a oídos de Ana Paula Consorte. La brasileña se mostró sorprendida ante la situación y se opuso a que el delantero continúe su carrera en la Universidad César Vallejo.

"Estábamos coordinando el vuelo privado, pero los mensajes llegaban cada vez más y más. Lo conversé con Julio y le dije que mi familia estaba preocupada por la situación. Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no (iba a viajar). No iba a exponer a familia, sobre todo con tres niños", manifestó Paolo Guerrero.

"Me siento muy preocupado por la seguridad (de mi familia), pero confío en las autoridades y en que la gente de Perú me quiere. Saldré de esto lo más pronto posible. No estoy en Perú, pero quiero que ellos estén tranquilos. Hoy por hoy, nadie en el Perú se puede sentir tranquilo, sobre todo en Trujillo que la han declarado en emergencia. Nunca me sentiré tranquilo, pero apelo a las autoridades", precisó.