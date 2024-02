"Yo si soy talentosa", Flavia Laos le responde sin pelos en la lengua a Leslie Shaw

Flavia Laos decidió responder los ácidos comentarios de Leslie Shaw y es que la modelo se defendió de los ataques de la rubia modelo quien afiló su lengua contra la ex de Austin Palao.

La influencer se mostró tranquila al responderle a Leslie y aseguró que no es de las personas que suelen buscar un conflicto.

No sé guardó nada

Flavia Laos una vez más es blanco de críticas de Leslie Shaw y es que la cantante nuevamente se dirigió a Laos para recalcar que no haría una colaboración con la rubia modelo.

Es por ello que Flavia fue interrogada por el programa de "Mande quien mande" dónde afirmó que no le afectan los comentarios de Leslie.

"No me afectan sus comentarios me baño en agua, imagínate si me afectan todas las cosas que dicen de mi", dijo Laos.

Además, afirmó que es una mujer que si tiene habilidades para el canto.

"Yo hago las cosas bien, soy talentosa", dijo Flavia.

Además, recalcó que nadie le va a decir que si lo que hace está bien o está mal.

Como se sabe Flavia acaba de lanzar una nueva canción la cual viene presentando en todos los canales de televisión.

"After Party" se llama su nuevo tema musical de la mano con la talentosa cantante peruana Asmir Young, ambas se han sabido complementar en escena y este nuevo hit viene sonando en todos los rincones de Lima.

Cabe resaltar que desde que Flavia finalizó su relación con Austin Palao, la modelo se ha dedicado a su carrera musical sin dejar que nada la distraiga pues asegura que por el momento no tiene tiempo para el amor.

¿Qué dijo Leslie?

Leslie Shaw se encuentra en su mejor momento y es que la cantante acaba de estrenar su reciente tema de 'Tal para cual parte 2', por lo que nuevamente fui consultada así desearía hacer algún tipo de colaboración con algún artista peruano.

Pese a que ya confirmó que sería de su agrado juntarse con Micheille Soifer a pesar de haberse dicho la vela verde, no ocurrió lo mismo con Flavia Laos.

"No quiero hacer colaboración con ella porque no quiero ser catalogada como influencer", dijo Leslie convencida de su decisión.

Además, dejó en claro y considera que Flavia no tiene talento para el canto y que solamente lo hace como un hobbie no como ella que se dedica profesionalmente a su carrera.

"A ella le gusta vacilar jugando que es cantante", dijo la rubia cantante quien recalcó qué ella es lo que es por su trabajo y no por escándalos mediáticos.