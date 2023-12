“Mi abuela lo hace más rápido”: Johanna San Miguel “explota” con los “guerreros” a poco de la gran final de EEG

¡Les dijo de todo! Esto es Guerra empezará este lunes la gran final de su temporada y guerreros y combatientes luchan punto a punto por llevarse la copa. Por ello, Johanna San Miguel y Renzo Schuller exigen al máximo a sus competidores y en una de las últimas ediciones del reality, la “Chata” no pudo más y “explotó” contra el equipo amarillo y azul.

Johanna San Miguel arremete contra sus guerreros

Esto es Guerra vive días candentes y de infarto. Tras varios programas con solo preguntas de cultura general, regresaron las competencias de destreza física y con ello, la piconería. Justamente, Johanna San Miguel se “calentó” durante el programa y no soportó ver al equipo de los “guerreros” ser arrasados por los “combatientes”.

“No pueden bajar como si estuviesen bajando las escaleras normales. ¡No! Repten, tienen que reptar, bajen echadas y reptando, por favor. No puedes bajar como la Cenicienta para recoger su zapatito de cristal”, señaló muy furioso Johanna San Miguel.

Tras estas duras palabras, tocó el turno del enfrentamiento entre Micheille Soifer y Rosangela Espinoza. La pasividad de la “Chica Selfie” hizo “explotar a Johanna San Miguel, quien no dudó en advertirles a sus “guerreros” que, de seguir así, todos se irán a su casa.

“Bueno, yo no sé. ¿Así queremos llegar a la final? ¿Así vamos a llegar? Todos pedían juegos de destreza física. ¿Para eso lo piden? Mi abuela lo hace más rápido, mi mamá lo hace más rápido. Yo no tengo paciencia para decirles “chicos, por favor”, ¡no! Si no están capacitados para esto se van, ¡se van! Acá no hay lesiones ni nada, si te duele, te vas, simple”, arremetió Johanna San Miguel.

Se acerca la gran final

Todos los programas de la televisión peruana van cerrando sus programaciones y Esto es Guerra no es la excepción. El reality de Pachacamac empieza su gran final este lunes 18 de diciembre y guerreros y combatientes no dejarán nada al azar.

Los guerreros quieren repetir el plato y campeonar una vez más, mientras que los combatientes van por su segunda estrella en el programa. El equipo capitaneado por Patricio Parodi y los liderados por Pancho Rodríguez darán el todo por el todo en esta gran final. ¿Cuál es tu favorito? Cabe resaltar que el equipo de los combatientes logró ganar la gran semifinal del reality, por lo que no descansarán en conseguir la segunda estrella y demostrar que COMBATE ES BACÁN.