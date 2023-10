¿Estuvieron en salidas? Rodrigo Cuba y Fabianne Hayashida hacen insólita revelación sobre su pasado

¡Terrible “Gato”! Tras varias semanas en el “ojo de la tormenta” por su relación con Ale Venturo, Rodrigo Cuba vive un momento de paz. En la última edición de su podcast, el “Gato” sorprendió a todos al contar una anécdota con su invitada, Fabianne Hayashida y confesó detalles inéditos que pasaron entre ambos. ¿Estuvieron en salidas?

¿Rodrigo Cuba en salidas con Fabianne Hayashida?

Durante su romance con Melissa Paredes, el “Gato” alcanzó exposición mediática tras la infidelidad de la bailarina con Anthony Aranda. Sin embargo, Rodrigo Cuba pudo haber formado parte de la farándula desde mucho antes, ya que reveló que tenía un vínculo con la “China”, Fabianne Hayashida.

En el podcast “Habla Batería”, Fabianne Hayashida fue la última invitada y sorprendió al mostrar mucha confianza con Rodrigo Cuba. Ambos no dudaron en contar una divertida anécdota del pasado, cuando la “China” era figura de Combate y el “Gato” jugaba en Alianza Lima.

«Fue y me recogió de ‘Aura’ me acuerdo. Me dejó en mi casa, estaba asustado», contó Fabianne Hayashida. Las palabras de la empresaria fueron corroboradas por el futbolista, quien contó más detalles de su encuentro.

«Palteadísimo. Sí, porque ella era super mediática. A mí nunca en mi vida me habían gustado las cámaras. Todavía le dije ‘no me van a seguir, ¿no?’. Yo cero con esto le digo. Ella me dice ‘no tranquilo’ y entonces ya, la jalo», señaló Rodrigo Cuba.

El dato curioso fue que en pleno viaje tuvieron que pasar por una intervención policial. Esto causó la risa de ambos, quienes recordaron con humor lo sucedido.

«La jalé y yo palteado mirando por todos lados, en eso, ‘párese señor, adelante a la derecha’. No, operación policial, horrible, encima yo venía de jugar en Alianza Lima, entonces normalmente los policías saben de jugadores de fútbol y más aún de las personas que están en la tele, encima en esa época ‘Combate’ estaba en su apogeo», confesó el “Gato”.

Combate los unió

Si bien es cierto ambos se conocen desde hace varios años, fue Combate el gancho para su reencuentro. Rodrigo Cuba reveló que vio varias veces a Fabianne Hayashida y gracias a un amigo en común, pudo reconocerla.

Además, señaló conocer a Diana Sánchez, ya que en su momento (2010 – 2011), la “Chata” era bailarina de Alianza Lima. “Yo la vi y me sorprendí. Pero me pareció chévere que le den oportunidad a cualquier a persona con talento”, señaló Rodrigo Cuba.