“Sin ti me siento mal”: Jossmery Toledo se pone sentimental en redes sociales ¿por Paolo Hurtado?

¿Todavía lo extraña? Jossmery Toledo volvió a dar que hablar esta semana a raíz de los polémicos destapes con Paolo Hurtado. La expolicía se encuentra en el ojo público y confesó haberse enamorado del “hombre equivocado”, asumiendo sus errores y culpas. Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención mediante sus redes sociales, donde se le ve cantando una parte de la letra de una canción y se especula que sería una indirecta para Paolo Hurtado.

También puedes leer: ¡HASTA EL PISO! Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizan tensa pelea en Esto es Guerra (VIDEO)

¿Jossmery Toledo no olvida a Paolo Hurtado?

Jossmery Toledo volvió a las principales portadas de los medios de espectáculos tras sus explosivas confesiones sobre su relación con el aún esposo de Rosa Fuentes. A esto se le sumaron las “bombas” destapadas por el propio “Caballito”, lo cual dio inicio a una guerra entre ambos.

Ambos se han denunciado en la comisaría por diversos motivos, sin embargo, un detalle llamó la atención en las últimas horas. En su cuenta oficial de Instagram, Jossmery Toledo comparte diversos momentos con sus fanáticos y esta vez decidió mostrar uno de sus hobbies.

También puedes leer: “Necesito un hombre en mi vida”: Fiorella Retiz sorprende con reveladora confesión en redes sociales

“Otra cosa que me encanta hacer es escuchar música a todo volumen. Aprenderme la letra de las canciones. Me relaja mucho”, señaló la expolicía. Sin embargo, el detalle revelador fue la letra de la canción que se encontraba escuchando y no dudó en tararearla.

“Tú me encantas más que el chocolate. Estás pasa´, todo está normal, pero contigo es anormal, SIN TI ME SIENTO MAL”, se escucha tararear a Jossmery Toledo con la canción de fondo. ¿Será una indirecta para Paolo Hurtado?

Con denuncia y todo

Los dardos entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado no solo quedaron en los programas de espectáculos. Según el programa de ‘Amor y fuego’ de Rodrigo González se reveló que la expolicía iniciaría acciones legales contra Paolo Hurtado tras recibir amenazas contra su integridad personal y familiar.

“De buena fuente les pudo adelantar que Jossmery Toledo va denunciar a Paolo Hurtado por difamación y porque existen graves amenazas contra su integridad, como mujer fue vulnerada (…) Existen graves amenazas contra su vida”, señaló.

El documento difundido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre narra uno de los episodios que vivió la expolicía junto al futbolista, donde él la insulta y la minimiza.

«Le empezó a insultar con palabras soeces como: perr*, no vales nada, nadie te toma en serio, mira yo tengo una gente para dar play que me debe favores», dice el parte.