¿Figurita? Brunella Horna disfruta su maternidad y revela insólito detalle: ¿cuántos kilos perdió?

¡Se siente regia! Brunella Horna dio a luz el pasado 24 de noviembre y hoy cumple 2 semanas con su pequeño Alessio en sus brazos. La llegada de su primogénito le cambió totalmente la vida, sin embargo, a lo largo del camino, sus “quejas” sobre su aumento de peso alarmaron a sus fanáticos. Ahora, “Bubu” resaltó que esto está cambiando, ya que anunció que perdió algunos kilos y cada vez se siente más regia.

¿Cuántos kilos perdió Brunella Horna?

Hace 2 semanas, Brunella Horna consiguió dar a luz a su “milagrito” llamado Alessio, fruto de su relación y amor con Richard Acuña. A menudo, “Bubu” comparte en sus redes sociales su día a día como mamá y esta vez fue “vacilada” por su compañero de programa, Edson Dávila, el popular “Giselo”.

“Esas fotos son medias raras. Brunella Horna, si me están escuchando, amiga, tú sabes que te lo digo de corazón. Deja de perfilarte la cara y plancharte la panza”, señaló Edson Dávila, causando la risa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

Pese a no estar en el programa, Brunella Horna no se perdió un solo detalle de “América Hoy”. Por ello, no dudó en responder a los comentarios de Edson Dávila, Giselo, por el grupo de WhatsApp que comparten los conductores del magazine.

La popular “Bubu” se atrevió a realizar una confesión que causó gran revuelo en sus compañeros y afirmó haber bajado considerablemente de peso. «Brunella Horna ha escrito y se ríe y dice «malditos», «Ha puesto ja, ja, ja, malditos, bajé 10 kilos», señaló Ethel Pozo.

Por matemáticas, si lo revelado por Brunella Horna es cierto, la carismática conductora de televisión está bajando aproximadamente un kilo por día. ¡Qué envidia!

Dura confesión

La conductora de “América Hoy” está más que emocionada con el reciente nacimiento de su bebé, quien vio la luz el pasado viernes 24 de noviembre. Sin embargo, no todo es felicidad para “Bubu”, quien mediante su cuenta de Instagram, reveló una triste verdad sobre su pequeño hijo.

En un video que compartió para todos sus fanáticos, se puede ver a Richard Acuña cargando a su menor hijo. Lo que más llamó la atención del video, fue la descripción que puso Brunella Horna, quien con profundo pesar, confesó algo que la ha marcado hasta ahora.

“Solo quiere estar en brazos de su papá”, escribió en sus redes sociales Brunella Horna. El mensaje estuvo acompañado de un emoji con ojos llorosos, lo cual expresa la tristeza de la conductora de “América Hoy”.

Cabe destacar que este es el primer hijo de Brunella Horna y, según lo reveló ella misma, no fue fácil concebirlo. En su regreso a “América Hoy”, “Bubu” señaló que intentó quedar embarazada por más de un año con Richard Acuña. Sin embargo, no lo lograba hasta que se le concedió el “milagrito”.