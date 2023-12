¿Fue pura diversión? Sergio Peña olvida a Tepha Loza y confirma estar soltero desde hace 3 años

¡No le digas! El año pasado, Chollywood y el fútbol peruano se juntaron nuevamente. Tepha Loza, entonces integrante de Esto es Guerra, y Sergio Peña, jugador de la selección peruana, gritaban su amor a los cuatro vientos. Pese a que se mostraban muy enamorados, sin explicación alguna se separaron al poco tiempo, y al parecer, esto no habría significado nada para el volante. En una reciente entrevista, el jugador del Malmo afirmó estar soltero desde hace 3 años por insólito motivo.

También puedes leer: ¿Otra vez? Ale Venturo deja impactantes mensajes sobre las relaciones: ¿problemas con Rodrigo Cuba?

¿Sergio Peña olvida a Tepha Loza?

En los últimos días, el nombre de Sergio Peña está siendo noticia en las planas de espectáculos y deportes. El volante nacional se fue con todo en contra de Oliver Sonne y aseguró que “nadie sabe cómo juega”. Pero ahí no quedó todo, ya que también le cayó su “chiquita” a los exjugadores de la selección nacional.

Cuando fue consultado por su situación sentimental, Sergio Peña tuvo que hacer una sincera confesión. “Peñita” señaló que desde su fallida relación con Valery Revello, no ha tenido otra pareja formal. Esta declaración sorprendió, ya que en abril de 2022, el futbolista y Tepha Loza gritaban su amor a los cuatro vientos.

También puedes leer: ¡Con beso incluido! Mayra Goñi aparece en el adelanto de la serie de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija”, indicó en un primer momento Sergio Peña. Además, mandó un contundente mensaje y dejó entrever que Tepha Loza no sería una buena influencia para su hija.

“Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, expresó Sergio Peña.

@jesusalzamorallosa JAMÁS le PRESENTARIA a mi HIJA a una SALIENTE *video completo en YT ♬ sonido original – Jesús Alzamora

La multiplica por cero

Jesús Alzamora, conductor del espacio “La Lengua” le consultó directamente por la relación que mantuvo con Tepha Loza. Sin embargo, el volante de la selección peruana se mostró tranquilo y escuetamente reveló que no recordaba el tiempo de duración de ese romance.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, reveló Sergio Peña.

@americatelevision ¡UPS! 🤭A Tepha Loza se le escapó una gran muestra de cariño y llamó «Mi amor» a Sergio Peña 🥰 #AméricaEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

Para finalizar, el futbolista no descartó volver a enamorarse, pero para ello, según indica, debe encontrar a la persona correcta. “En algún momento tendré pareja, pero el tema hijos me cuesta un poco. Llevo 3 años soltero y cambiaré de pensamiento cuando tenga a la persona correcta a mi lado”, agregó.