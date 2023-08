¡Fuertes declaraciones! Mister Peet “destruye” el circo de Esto es Guerra: “Hablando de estafas”

¡Con todo! Mister Peet es una de las voces más emblemáticas en la historia de los realities de competencia. Empezando en “Esto es Guerra” y luego siguiendo en “Combate”, Peter Arévalo desde siempre admitió su preferencia por el reality más bacán de la televisión peruana. Hace unos años regresó a EEG, sin embargo, su estadía fue flor de un día ya que luego no apareció más. El rechazo por el programa de competencia es grande y por ello, no dudó en criticar duramente el circo de EEG y lo calificó de “estafa”.

¿Qué dijo Mister Peet?

Como en todos sus programas de “A Presión”, Mister Peet es constantemente “troleado” por sus seguidores. Uno de ellos lo calificó de estafador, lo cual despertó la rápida respuesta de la recordada voz de Combate. En esta ocasión, la ex voz en off de “Abrazo de gol” no dudó en “disparar” contra el circo de EEG y tuvo duros calificativos.

“A propósito de estafas. Un circo es para ver trapecistas, equilibristas, ciclistas circenses. Gente que maneja sobre una rueda en una soga. Con todo esto, ¿de verdad existe el circo de EEG? ¿existe el circo de Esto es Guerra? ¿en serio?”, comenzó apuntando Mister Peet.

Las contundentes palabras de Mister Peet no pararon ahí y continuó arremetiendo contra el circo de EEG. Cabe resaltar que en redes sociales también tienen varios comentarios negativos debido al pobre espectáculo mostrado y el alto costo de las entradas y la toma de fotos.

“¿Quién sería el payaso mayor ahí? O sea, ¿quiénes serían los payasos en ese circo? ¿Quién queda colgado del trapecio en ese circo? Entonces (cara de incomodidad) No jod**, de verdad, no jod**”, terminó comentando Mister Peet.

No es la primera vez

Esta no es la primera oportunidad en la cual, Peter Arévalo, tiene duras palabras contra Esto es Guerra. Todo haría indicar que su salida del reality de competencia no se dio de la mejor manera y no ha dudo en evidenciarlo en cada comentario que ha hecho.

“Yo peleaba por Combate cuando estaba en Esto es Guerra. Seguro por eso me sacaron. Me hicieron la camita. No, camita queda chico. Me hicieron un camarote”, señaló un tiempo atrás.

Durante el 2019, durante su retorno a EEG, Mister Peet protagonizó más de un enfrentamiento verbal con Mister G. De igual manera, se enfrentó en más de una oportunidad a Mathias Brivio, quien defendía en ese entonces a los “guerreros”. Sin duda, los fanáticos de Combate recuerdan con alegría a Mister Peet, porque Mister Peet es bacán.