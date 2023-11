Gianluca Lapadula defiende a Juan Reynoso: «No hay que atacar al profe, yo pude meter un gol y fallé»

En el complicado camino de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Gianluca Lapadula, el popular ‘Lapagol’, salió al frente para darle ánimos a todos y respaldar al entrenador Juan Reynoso. Además, asumió la responsabilidad por la caída ante Bolivia. En una conferencia de prensa desde Videna, el delantero se sinceró sobre la situación actual del equipo. Te contamos los detalles.

Gianluca Lapadula defiende a Reynoso

En medio de las críticas hacia Juan Reynoso y las voces que piden cambios, Gianluca Lapadula salió en defensa del estratega: «No solo se puede atacar a Reynoso, yo por ejemplo en La Paz tuve la posibilidad de meter un gol y fallé. Esa es una responsabilidad que llevo. No hay que atacar al profe, todos somos una familia en las buenas y en las malas». El delantero hizo hincapié en la importancia de mantener la unidad en estos momentos difíciles.

🗣️Gianluca Lapadula 🇵🇪: “No se le debe atacar a Reynoso, pues en La Paz🏔️ tuve una oportunidad de gol⚽ y fallé😔. Somos conscientes que no es un buen momento”.

📹 @raulchavezpa pic.twitter.com/ibshPnDOts — Ovacion.pe (@ovacionweb) November 18, 2023

Mira también: “No va a renunciar” Juan Reynoso seguiría como DT del equipo peruano según su contrato

Sobre su falla en el partido contra Bolivia, Lapadula se mostró autocrítico: «Estamos conscientes de que no es un buen momento… Yo, por ejemplo, en La Paz tuve la posibilidad de meter un gol y fallé. Esa es una responsabilidad que yo llevo». Con estas declaraciones, el delantero asumió la carga emocional de su error en el campo, compartiendo su compromiso de mejorar.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre la hinchada peruana?

Lapadula compartió su sentir con la hinchada peruana: «Lo siento mucho por este momento. Entiendo a toda la hinchada peruana, (los resultados) no están saliendo como queremos. No está saliendo bien, pero no hay que perder la confianza. A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza en este grupo. Hay que quedarnos unidos».

Entendiendo la frustración de los seguidores, Lapadula expresó su conexión con la hinchada. El delantero conectó con la emoción y el sentir de los fanáticos, mostrando su empatía con la situación. Además, expresó su optimismo para superar esta fase complicada.

Mira también: ¡Renace la esperanza! Gianluca Lapadula ilusiona a hinchas de la selección peruana y se alista para las Eliminatorias

Para cerrar, Lapadula hizo un llamado a la unión y la confianza: «Creo que debemos estar unidos, como siempre. No es la primera vez que pasamos un mal momento, estoy seguro de que la mejor manera de sacar adelante es estar unidos». Con estas palabras, resaltó la importancia de la cohesión grupal para superar los desafíos y mirar hacia adelante.