«Un niño demasiado fuerte», hijo de Mario Hart y Korina Rivadeneira sufre accidente y es llevado de emergencia

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart ha sufrido un accidente por lo que la influencia publicó en sus redes sociales lo valiente que ha sido su pequeño para afrontar esa situación.

Y es que como se sabe El pequeño Mario de tan solo un año y casi 4 meses es un niño carismático divertido y ocurrente Y al parecer esta emoción no se vio opacada por el momento que le tocó pasar.

Un niño valiente

El hijo de Mario Hart y Korina Rivadeneira sufrí un accidente mientras se encontraba en un lugar recreativo y es que al parecer un pequeño descuido de los padres provocó que el menor sufriera un accidente en el pie.

De acuerdo a las redes de Korina contó que su pequeño tuvo que ser llevado de emergencia debido a que presentaba una dolencia en el pie que no le permitía caminar con normalidad.

«Hay zapatos que tienen goma y se pegan al tobogán mejor siempre quitarles los zapatos para tirarlos por allí y siempre mucho cuidado», empezó diciendo.

Y es que al parecer el pequeño se habría deslizado por un tobogán cuando su pie quedó atrapado provocándole una fisura en el pie.

«Lo tuvimos que traer porque no quería pisar por nada levantaba su pie y solo se quedaba sentado cuando él es de los niños más activos que hay», afirmó.

La modelo recalcó que Mario ya tenía dos días sin poder apoyar el pie en el suelo por lo que esto provocó su preocupación de inmediato.

«Pequeña fisura y un esguince», escribió Korina que fueron los resultados de lo que tenía Marito en el pie.

Afortunadamente todo pasó de un susto y ahora el pequeño se encuentra en recuperación junto a sus padres y su hermana.

Mario Hart le responde a Leslie Shaw tras críticas

Mario Hart se presentó en el programa de «Mandé quien mande» donde aprovechó la oportunidad para sincerarse sobre las recientes declaraciones de Leslie Shaw.

Y es que la cantante lo dejó mal parado musicalmente a nivel nacional.

El «Chato» aseveró que la artista siempre habla de él cuando desea promocionar alguna de sus canciones.

“Hace más de ocho años que terminé lo que pude haber tenido en algún momento con Leslie, más de 8 años que no la he mencionado, nunca me he dirigido hacia ella, nunca la he mencionado”, comentó.

Además, recalcó que de alguna manera desea colgarse de la fama del ex chico reality.

«Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora», dijo.

Asimismo, recalcó que no le va a responder directamente todas las críticas que ha recibido pues sería darle el gusto de tener mucho más popularidad.

Finalmente, aseveró que se debe apoyar el talento nacional dejando de lado las diferencias que puedan existir de por medio.

Ya que eso genera polémica y no se enfocan en los éxitos musicales que se puedan lanzar.