“Llegaste acá porque nos equivocamos”: Javier Masías critica a Fiorella Cayo en “El gran chef famosos”

¡Le dijo lo que todos pensamos! Javier Masías se ha caracterizado por sus ácidos comentarios durante su participación en “El gran chef famosos”. Recientemente, no fue la excepción, y se mandó con todo en contra de Fiorella Cayo. Cabe resaltar que no es la primera vez que la actriz tiene un cruce con un jurado del reality, ya que anteriormente Giacomo Bocchio le ha llamado la atención en más de una oportunidad.

Javier Masías contra Fiorella Cayo

En el último programa de “El gran chef famosos”, Javier Masías tuvo fuertes comentarios en contra de Fiorella Cayo. El crítico gastronómico criticó a la ex “Torbellino” antes de probar el plato que había preparado y generó polémica en redes sociales.

El primer reto del último sábado 11 de noviembre fue preparar guiso de quinua con queso. Los participantes luchaban por no caer en sentencia, sin embargo, no fue la mejor noche de la hermana de Bárbara Cayo.

La actriz no midió bien sus tiempos, lo cual fue duramente criticado por Javier Masías, quien se negó a probar el plato de Fiorella Cayo. Esto fue acompañado de una fuerte crítica que no pasó desapercibido en redes sociales.

“No sé ni qué te ha pasado. Tampoco me importa mucho. No es la primera vez que tienes una pésima gestión del tiempo. Estamos en la segunda etapa de la competencia, se supone que has llegado hasta aquí por mérito, pero creo que es porque nos equivocamos», señaló muy molesto Javier Masías.

Rápidamente, diversos usuarios mostraron su aprobación a las palabras de Masías en redes sociales y exigieron la eliminación de la cantante. «Sí, Javier, se súper equivocaron salvándola más de una vez. Error de ustedes o algún favoritismo de producción», «No entiendo cómo Fiorella llegó a nivel 8», «De una vez que se vaya a su casa», «No debería seguir, ni siquiera debió haber llegado hasta hoy, no sigue instrucciones», fueron algunos comentarios de los internautas.

No es la primera vez

La actitud de Fiorella Cayo en la competencia de “El gran chef famosos” ha sido objeto de diversos cuestionamientos en redes sociales. Muchos usuarios han manifestado su disconformidad con la actriz, quien ha tenido más de un cruce de palabras con Giacomo Bocchio.

Ante la situación, usuarios en redes comenzaron criticar a Fiorella Cayo. Muchos de ellos comentaron que Fiorella no sabe escuchar. Y hasta algunos pidieron botarla del programa.

«Lo que se esta viendo es a una Fiorella es prepotente y no sabe escuchar las indicaciones que se les da», «Es que no se deja enseñar Fiorella», «¡Espero que eliminen a Fiorella! Mónica le salvo de volarse los dedos en la licuadora encendida. ¡No escucha las recomendaciones y mucho menos las sigue!», escribieron en redes.

Por otro lado, otros fueron sarcásticos al mencionar a Giacomo y las recientes polémicas que se vio envuelto.

«Ahora dirán que Giacomo es misógino. No falta mucho para la nueva novela», «Ahora diran que Giacomo es VEGANOFOBICO Y CAYOFOBICO», se lee en los comentarios, en donde los usuarios hacen referencia a la polémica en donde Josi le decía «homofóbico y transfóbico» a Giacomo.