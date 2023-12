Janet Barboza descarta ‘ensayos’ de sus respuestas contra Magaly Medina detrás de cámaras: «No necesito pauta»

Tras sus constantes críticas, Janet Barboza decidió aclarar que no necesita de pautas ni de leer nada para responderle directamente a Magaly Medina. Durante su programa, la popular ‘Rulitos’ dejó en claro que ella no le tiene miedo a la conductora de «Magaly TV: La Firme». Incluso, Ethel Pozo también opinó al respecto y mostró su total respaldo hacia Janet Barboza. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón por remodelar ‘depa’ de Bryan Torres: “Manteniendo un zángano”

Janet Barboza descarta ensayos de sus respuestas

La popular «Rulitos» aprovechó instantes de su programa «América Hoy» para desmentir los rumores sobre sus «ensayos» detrás de cámaras para responderle a Magaly Medina. En medio de un bloque de preguntas en donde Janet Barboza no dudó en responder a todas, opinó sobre esta tema. Ella dejó en claro que no necesita de pautas ni de leer nada frente a las cámaras para responderle a Magaly Medina y, además, sostuvo que no le tiene miedo.

«Yo no creo que tú sueñes, pero en ese caso yo menos. La verdad es que me sé todo lo que haces, lo que dices, lo recuerdo siempre. Entonces, no necesito mayor esfuerzo para salir a decirte realmente las verdades. Yo no necesito ponerme a leer nada, ni a repasar nada. Tengo tan buena memoria y sé de quien estamos hablando (Magaly Medina) que no necesito ningún tipo de pauta. ¿Por qué le vas a tener miedo al cuco», sostuvo Janet Barboza.

«Además, tienes buen léxico, no necesitas ensayar nada», acotó Ethel Pozo.

También te puede interesar leer: Janet Barboza enfurecida con Belén Estévez en pleno programa en vivo: “Buscas chamba hace una década”

Las críticas no paran

En medio de las numerosas críticas, Janet Barboza también criticó a la pareja de la «Urraca» en uno de sus más recientes programas. Luego de los ataques de Magaly Medina en su programa contra la popular ‘Rulitos’, ella le respondió con todo. En una entrevista con un medio local, Janet Barboza respondió a los ataques de Medina, expresando que le importan muy poco o nada «los adjetivos calificativos de una persona con una mente senil».

“Hay que tener una mente realmente senil, para el poco raciocinio, hay que tener una mentalidad decrépita para hacer los comentarios que esta mujer hace. A mí, la verdad es que me da absolutamente igual lo que ella pueda decir acerca de mí o acerca de nuestro programa», comentó la popular ‘Rulitos’.