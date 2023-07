Jennifer Barrantes es destituida y pierde la corona de Miss Perú Mundo

La organización Miss Perú Mundo le quitó la corona a Jennifer Barrantes y quien ocupará su lugar ahora será la modelo Lucía Arellano.

Jennifer Barrantes se iba a presentar al certamen internacional de Miss Mundo en busca de la corona para el Perú. Sin embargo, la organización Miss Perú Mundo la habría destituido de su posición, por lo cual ya no podrá cumplir su cometido.

Tras esto, la modelo decidió pronunciarse mediante redes sociales y explicó acerca de este inesperado cambio a todos sus seguidores.

Jennifer Barrantes es destituida como Miss Perú Mundo

La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales de la organización, donde anunciaron a la nueva representando de Perú en el Miss Mundo 2023. Además, brindaron las razones por las cuales habrían destituido a Jennifer Barrantes.

“La representante del Perú al Miss Mundo 2023 será la Srta. Lucía Arellano, Miss Loreto 2022 y segunda finalista en el certamen. La Srta. Jennifer Barrantes desafortunadamente no ha contado en los últimos meses con el tiempo necesario para realizar la preparación con miras al certamen y tampoco ha cumplido con los compromisos oficiales y de labor social”, se lee en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss World Peru (@missworldpe)

El representante de Miss Perú Mundo, Tito Paz, se presentó esta mañana en el programa ‘Arriba mi Gente’, donde se pronunció respecto al tema. Él aseguró que hubieron algunos inconvenientes con la participación de Jennifer, pues ella se ausentaba.

Mira también: “Me tiraba costales de maíz”, Sheyla Rojas revela que Mario Hart la cortejaba

“Hacer unos meses cambió de actitud. Comenzó a mostrarse alejadísima de todo lo que le pedíamos. No respondía nuestros mensajes, estaba como ausente”, empezó diciendo.

Además, señaló que él trató de comunicarse con la modelo en varias ocasiones, pero no conseguía una respuesta. Tras este incidente decidió conversar el tema con la organización y fue ahí donde tomaron la radical decisión de quitarle la corona.

“Seguí tratando de comunicarme con ella. Lo que yo siempre hago es consultar con la central de Londres. No le pido quitarle la corona, le pido que me aconseje que es lo que está sucediendo, no puedo trabajar con una chica que está completamente ausente. Allí me contestaron que tenía que actuar de la forma más drástica”, indicó.

Mira también: Peluchín revela que ‘Tierra de famosos’ ya no saldrá al aire: “Este show no verá la luz”