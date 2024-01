«La vida me golpeó sentimentalmente», Julián Zucchi se sincera sobre su vida amorosa

Julián Zucchi se animó a hablar sobre su vida amorosa luego de que salieran a la luz imágenes donde se le ve a Yiddá en caricias junto a su nueva pareja.

El argentino realizó una transmisión en vivo donde contó como le ha tocado vivir el aceptar que la madre de sus hijos ya rehizo su vida sentimental con otra persona y reveló lo que piensa de Yiddá en la actualidad.

Un duro golpe

Julián Zucchi se animó a realizar una transmisión en vivo donde converso por unos minutos con sus miles de seguidores quienes han estado pendientes de su vida sentimental.

Tras el anuncio de Yiddá confirmando que ya estaba en otra relación.

Es así que el argentino aseveró que para él Yiddá es una mujer inteligente y que confía en que el hombre que ha elegido para que esté a su lado es una buena persona que le aportará a su vida.

«Lo que me enamoró de Yiddá es que es una persona decidida, no es sumisa, nunca ha tenido temor de decir lo que piensa así que confío en ella y en sus decisiones», dijo inicialmente Julián.

Seguidamente confirmó que la noticia del ampay le llegó como un balde de agua fría el día de ayer a las 7am por lo que no pudo dormir el resto del día.

«No he visto el ampay pero si me levantaron a las 7 de la mañana para avisarme que había un ampay de Yiddá, no se que sentí pero algo sentí, luego no pude seguir durmiendo», agregó.

Además, el actor confesó que se ha sentido golpeado por el amor.

Pues reveló que hasta el día de hoy ama a la madre de sus hijos pero no volvería con ella.

«La vida me golpeó sentimentalmente», aseveró con un semblante cabizbajo pero recalcó que ahora se mantiene enfocado en el mismo y sus hijos.

«Cualquier separación nunca es fácil, si uno se separa y se siente feliz es porque ese tiempo no sirvió, no valió la pena», dijo el ex integrante de ‘Parchis’.

Finalmente, Julián confesó que si desea volver a enamorarse, pero por el momento no es su prioridad pues desea realizar algunos proyectos personales.

«Mujeres no me faltan, solo no quiero», dijo el actor afirmando que sigue siendo un hombre codiciado.

Pero por el momento prefiere concentrarse en el crecimiento de sus hijos.

Julián habla sobre la nueva pareja de Yiddá

En una entrevista con «Amor y Fuego», Julián Zucchi habló sobre el misterioso galán de Yiddá Eslava. Pero, no hay drama. Al contrario, Julián le desea lo mejor al nuevo galán de Eslava. «Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre», soltó Zucchi. Parece que la onda de buenos amigos sigue intacta.

Pero, ojo, que Julián no se queda callado. Le dejó un mensaje fuerte y claro al nuevo galán: «Espero que la haga muy feliz y si no lo mato, que sepa que cuando me enojo, me enojo. Así que no la haga sufrir».

Recordemos que Julián y Yiddá anunciaron su separación en octubre del 2023 después de más de 10 años juntos. Ahora, con la noticia de la nueva pareja de Yiddá, la gente quería saber qué piensa Julián al respecto.

En la entrevista, Julián dejó claro que aunque habla seguido con Yiddá, ni idea de quién es el nuevo chico. Pero confía en el criterio de Yiddá: «Confío en que si ella lo dijo es porque este hombre vale la pena».

Y, atención, que Julián no se pone celoso. «Cada uno hace lo que siente, yo no me voy a enojar porque Yiddá tenga una pareja nueva en dos semanas, en un mes, en tres meses», soltó Zucchi.