Juliana Oxenford deja atrás enfrentamiento con Mávila Huertas: «Le deseo la suerte del mundo»

La carismática Juliana Oxenford, quien está dando que hablar en este 2024, soltó toda la verdad sobre la llegada de Mávila Huertas a ATV. Y, parece que la paz reina en la pantalla chica.

Juliana Oxenford habla sobre Mávila Huertas

La querida Juliana Oxenford lo contó todo en una entrevista con «Café con la Chevez». La periodista, que es la primera invitada del programa en el 2024, soltó detalles sobre la llegada de Mávila Huertas a ATV y dejó en claro que ya no hay bronca, todo quedó en el pasado.

Juliana Oxenford, sin vueltas, soltó su sentir sobre Mávila Huertas: «No coincido periodísticamente con ella en muchas cosas». Pero, no todo es pelea. Juliana le lanzó un deseo sincero: «Le deseo la suerte del mundo». Parece que en el ‘Café con la Chevez’ se sirvió un buen trago de reconciliación.

Recordemos que estas dos estrellas de la televisión tuvieron su momento tenso, especialmente con esa polémica entrevista a un criptoanalista en Panorama. Juliana no dudó en expresar su opinión: «Lo del criptoanalista me pareció espantoso, eso no debió darse». La periodista nos dejó claro que hay cosas que no comparte.

Pero antes de llegar a esta paz televisiva, Juliana Oxenford ya había soltado chispas cuando declaró hace unas semanas que Mávila Huertas no fue honesta en su ingreso a ATV. Ahí, la periodista expresó su sentir: «No jugó bien, no fue honesta conmigo, no se comportó como una buena persona».

«Una voz más dócil» que deja en el pasado

La salida de Juliana de ATV no fue poca cosa. En su momento, la periodista sorprendió al decir que la razón de su adiós fue porque necesitaban una «voz más dócil». Y eso que ella asegura que el equipo que deja es de primera. El choque de declaraciones y las críticas en redes fueron polémica en redes.

Pero Juliana Oxenford, en su rol de primera invitada del ‘Café con la Chevez’ en este 2024, le deseó éxitos a Mávila en su nuevo reto televisivo. Además, dejó claro que cada una tiene su estilo en la pantalla chica.

Juliana Oxenford y Mávila Huertas, dos periodistas de la televisión, han llevado su guerra mediática a un terreno más tranquilo. ¿Será este el final de la historia o solo un capítulo más en la interminable trama? Estaremos pendientes a cualquier novedad.