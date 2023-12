«La sigo amando»: Cuto Guadalupe no descarta reconciliación con su esposa tras infidelidad

Confía en el amor. Cuto Guadalupe compartió con ‘América Hoy’ sus reflexiones acerca del significado que tiene la Navidad para él. Además, abordó la reconciliación que experimentó con su sobrina Jefferson Farfán después de ocho años de distanciamiento. También se expresó acerca de la situación actual con su esposa Charlene Castro, quien cometió una infidelidad al ser vista ingresando a un hotel con otro hombre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón por remodelar ‘depa’ de Bryan Torres: “Manteniendo un zángano”

Analiza la situación luego de la tormenta

El exjugador de fútbol, Luis Cuto Guadalupe, se sincera y habló sobre la relación actual que lleva con su esposa tras su infidelidad con otro hombre. Y es que en estas fiestas navideñas, el Cuto Guadalupe reflexionó sobre el significado que tiene para él esta temporada. Por tal motivo, analizó la situación actual en la que se encuentra luego de los problemas de este año.

“Un año muy bueno, a pesar que he tenido momentos duros, pero es un año que le doy gracias a Dios, por lo bueno que me ha dado y por lo malo porque saco conclusiones, después de la tormenta, viene la calma. Me pasó lo que me pasó, comienzas a analizar con la espiritualidad, con Dios, todo comienza a tener sentido”, dijo el exfutbolista.

También te puede interesar leer: Janet Barboza descarta ‘ensayos’ de sus respuestas contra Magaly Medina detrás de cámaras: “No necesito pauta”

Cuto Guadalupe no descarta una reconciliación con su esposa

En otro momento, el exfutbolista fue consultado sobre su esposa Charlene Castro. En ese sentido, cuando le preguntaron acerca de la posibilidad de volver a estar en buenos términos con su pareja, Cuto Guadalupe enfatizó que estaría dispuesto a reavivar la relación, sin preocuparse por las opiniones ajenas. Argumentó que ella ha sido una persona que lo ha acompañado en sus momentos más difíciles.

¡AÚN LA AMA!💖

Cuto Guadalupe hace catarsis y revela que todavía ama a su esposa Charlene. Además, no descarta retomar la… Publicado por De Vuelta al Barrio en Miércoles, 20 de diciembre de 2023

“Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán. En mi vida personal, nadie nunca se ha metido, mi mamá siempre ha respetado, mis hermanos también, mi decisión no depende de un programa, no depende del qué dirán, solamente de mí. No sé lo que pueda pasar, y lo que tenga que pasar entenderé cuál es el mensaje. Esta persona ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida”, puntualizó.