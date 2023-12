¡Le dijo de todo! Samantha Batallanos arremete contra Lady Guillén por entrevista a Jonathan Maicelo

¡Duro golpe! Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo han estado en la polémica en estos días tras las serias denuncias por agresión que se interpuso cada uno. Fue la ex Miss Grand quien dio el primer paso y señaló que vivía una relación tóxica con el boxeador y todos los detalles los brindó en “Magaly Tv, La Firme”. Ahora, será el turno de “Batedía”, quien hará lo propio en “Dilo Fuerte”, programa de Lady Guillén. Tras conocerse la promoción, la influencer no dudó en arremeter contra la conductora de televisión y dejó un contundente mensaje.

Samantha Batallanos contra Lady Guillen

La relación entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo llegó a su fin en medio de una serie de denuncias por agresión en contra de cada uno. Según contó la influencer, el boxeador la habría agredido más de una vez y, al ya no aguantar más, decidió ir a la comisaría para realizar la denuncia correspondiente.

Samantha Batallanos reveló todos los detalles de su tormentosa relación y de la denuncia que le hizo a Maicelo en el programa de Magaly Medina, sin esperar que por parte del boxeador habría respuesta.

@lanoticiaperu Espectaculos || Jonathan Maicelo confesará con Lady Guillén sobre agresión a Samantha Batallanos: «Contaré mi verdad» El boxeador, Jonathan Maicelo aparecerá por primera vez en TV este próximo lunes 18, tras ser denunciado por Samantha Batallanos por violencia física y psicológica «Contaré mi verdad» en el programa «Dilo Fuerte» de la periodista Lady Guillén.¿Qué opinas?. . . . LadyGuillensamanthaBatallanos#dilofuerte ♬ sonido original – La Noticia Perú – La Noticia Perú

Esta tarde, desde las 3, Jonathan Maicelo estará en el programa “Dilo Fuerte”, el cual lo conduce Lady Guillén. Esto causó gran sorpresa en Samantha Batallanos, quien no dudó en cantarle sus verdades a la conductora de televisión.

“Qué raro que Lady haga eso, no sabía, la verdad”, fue la corta respuesta que dio Samantha Batallanos a un medio local. Cabe resaltar que Lady Guillén fue víctima de agresión hace algunos años por parte de su expareja, por lo cual, se espera que no pase por “agua tibia” la violencia que habría ejercido Jonathan Maicelo a la reina de belleza.

Denuncia por extorsión

Días después de conocerse la denuncia de Samantha Batallanos en su contra, Jonathan Maicelo no se quedó de brazos cruzados. El boxeador acudió a la comisaría de San Isidro y también le puso una denuncia por agresión física y psicológica.

Además, mediante redes sociales, Jonathan Maicelo se continuó defendiendo y lanzó un contundente mensaje. Lo sorprendente del comunicado fue la revelación que hizo Jonathan Maicelo sobre Samantha Batallanos. Según confesó el púgil, la ex Miss Grand lo habría extorsionado mediante su socio. Además, le habría pedido una cuantiosa suma de dinero para no hacer la denuncia en su contra.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi ex pareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles. Ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, sentenció.