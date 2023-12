¿Le llega? Patricio Parodi tiene inesperada reacción ante la próxima partida de Luciana Fuster

La reconocida modelo y Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, dio fin a sus vacaciones en Perú y se prepara para retomar sus actividades internacionales. La noticia no solo sorprende a sus fans, sino que también genera incertidumbre sobre la reacción de su novio, Patricio Parodi.

Luciana Fuster alista sus maletas

Luciana Fuster está en boca de todos, y no es para menos. Después de pasar las Fiestas en familia, la Miss Grand International 2023 anunció que está por alzar vuelo fuera del país. Pero, ¿cómo reacciona su chico, Patricio Parodi?

Luciana compartió en sus redes que se va de nuevo del Perú por sus deberes como reina de belleza. Se sabe que deberá vivir como reina en Tailandia el 2024, pero antes debe cumplir ciertos compromisos en el extranjero. Esto levanta cejas y despierta curiosidad sobre cómo lo está tomando su chico, Patricio Parodi.

En un chisme reciente, Jessica Newton, la jefa del concurso Miss Grand International, nos contó sobre la agenda apretada de Luciana: «Ella tiene solo unos días de vacaciones, luego estará yendo a Miami. Sé que tiene un día entero con Telemundo, Hola TV y creo que luego se va a San Francisco. Pero regresará porque tiene una actividad social aquí, irá a Lambayeque y Trujillo. Luego se va a Bolivia a la elección del Reina Hispanoamericana como invitada.»

La desconcertante reacción de Patricio Parodi

Pero la cosa no para ahí. Mientras Luciana empaca sus cosas, ¿qué hace Pato Parodi? Pues, resulta que el chico reality sigue enfocado en sus entrenamientos. ¿Y qué hay de los corazones y las despedidas? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Estará preparando una despedida privada o nada?

Patricio Parodi, en una movida que sorprendió a más de uno, dejó claro que no se va a Tailandia con su reina. ¿La razón? Trabajo, trabajo, trabajo. «Ya hemos hablado el tema de acompañarla, pero ella no está con tiempo libre… no es que está tirada en su cama, como algunos creen, haciendo nada. Allá está trabajando mucho, incluso más de lo que trabajaba acá, desde la mañanita hasta la noche».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricio Parodi Costa (@patoparodi18)

Y para calmar las aguas, Pato asegura que la conexión no se pierde: «Hablamos todos los días, el tema del horario no me incomoda ni a mí ni a ella como son 12 horas, es más cuadradito todo. Además, yo me acuesto un poco tarde y podemos tener una conversación fluida, el tiempo pasa muy rápido también. Igual la extrañaré mucho».

El futuro de la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi está en el aire. ¿Cómo manejarán la distancia y los trabajos que no dan tregua? Seguiremos al tanto de esta historia que promete emociones fuertes.