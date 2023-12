Patricio Parodi explica por qué no visitará a Luciana Fuster en Tailandia: «Trabaja todo el día»

Tras el reciente encuentro entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, parece que el ‘Pato’ no tiene planes de volar hasta Tailandia para reunirse con su amada reina de belleza, cuando ella regrese allí. ¿La razón? Pues, según él, trabaja sin descansar.

¿Qué dijo Patricio Parodi?

Luego de que Luciana Fuster regresó al Perú para celebrar Fiestas con su familia y su novio, tendrá que volver a Tailandia para cumplir sus responsabilidades como Miss Grand International 2023. En una entrevista reciente, el chico reality dejó claro que no va a tomar el avión hacia Tailandia para encontrarse con su Luciana, cuando ella se vaya.

Patricio nos contó: «Ya hemos hablado del tema de acompañarla, pero ella no está libre como algunos piensan. Allá está trabajando mucho, incluso más que aquí, desde la mañana hasta la noche. Entonces, ir a acompañarla a veces significa no verla durante algunos días».

Entonces, no habrá vuelo romántico a Tailandia, pero el amor a distancia estará más fuerte que nunca. La tecnología será su aliada, ya que se verán por videollamadas.

«Hablamos todos los días, el tema del horario no me incomoda ni a mí ni a ella, son 12 horas, es más cuadradito todo. Además, yo me acuesto un poco tarde y podemos tener una conversación fluida, el tiempo pasa muy rápido también. Igual la extrañaré mucho», confesó Patricio Parodi.

Luciana Fuster y Patricio se reencuentran en «EEG»

Luciana Fuster lució un hermoso vestido de color amarillo con encaje y por supuesto, su banda y corona del certamen que ganó. Apenas entró al set de «Esto es Guerra», fue sorprendida por el Patricio Parodi con un ramo de rosas y procedió a hacer un pasarela.

La modelo se mostraba muy emocionada y en un momento casi se le quiebra la voz. Ella tuvo unas tiernas palabras para todos sus compañeros y el equipo de producción que siempre la apoyó en su sueño.

«Estoy feliz y agradecida. Les prometí que iba a traer la corona a Perú y la corona está aquí. Ha sido una experiencia increíble, solo estoy aquí un tiempito para pasar fiestas con mi familia y con ‘Pato’, luego tengo que volver para continuar con mis actividades en Tailandia», afirmó.

Luego de su reencuentro y su futura lejanía, parece que la distancia no será un problema, pero el ‘Pato’ prefiere quedarse en Lima. ¿Habrá más sorpresas en el futuro de esta historia de amor a larga distancia? Estaremos pendientes a cualquier actualización.