¡Lo bailaron! Paolo Hurtado no pudo ganar partido de futsal callejero en Villa el Salvador

Tras la polémica con Jossmery Toledo, el futbolista Paolo Hurtado reapareció en Villa el Salvador para disputar un encuentro de futsal. Ante ello, había gran expectativa por parte del público que presenciaba el evento. No obstante, en las imágenes se puede apreciar cómo frenaban al «Caballito» Hurtado cuando quería hacer alguna jugada. Esto ocasionó comentarios divididos en las redes sociales, pues algunos aseguran que no es la cancha adecuada para un jugador profesional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Hurtado reapareció en Villa el Salvador

El futbolista Paolo Hurtado llamó la atención del público al asistir a un evento deportivo de futsal en el distrito de Villa el Salvador. Ante ello, había mucha expectativa por apreciar el juego del jugador profesional. Sin embargo, en las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que Paolo Hurtado recibió «harto chocolate» de los «Futsaleros callejeros de Villa el Salvador».

Incluso, se puede ver cómo lo barren en diferentes jugadas para quitarle el balón. Por tal motivo, los internautas comenzaron a opinar al respecto mencionando que Hurtado habría perdido la calidad de su juego. Sin embargo, otros usuarios sostuvieron que un jugador profesional de fútbol no está acostumbrado a un campo reducido como el de futsal. Aún así, fue evidente que los jugadores de futsal dominaron el juego en varias oportunidades.

Fue retirado de su club tras polémica con Jossmery Toledo

Recordemos que hace unas semanas, Paolo Hurtado fue retirado del plantel del club deportivo Cienciano. Por ello, las cosas no pintarían bien para «Caballito», más aún con la polémica con la modelo Jossmery Toledo. Debido a los constantes escándalos en los que se ha visto envuelto Paolo Hurtado con la modelo, el club del futbolista decidió no renovar su contrato.

Retiraron a ‘Caballito’ Hurtado del plantel dejándolo fuera de los planes en el club para el 2024. Todo ello fue ocasionado debido al romance clandestino que tuvo con Jossmery Toledo, pues ha sido uno de los escándalos más sonados en la televisión. Cabe resaltar que han llegado a agredirse en zonas públicas e insultarse en redes sociales.

«El jugador ya no pertenece al club Cienciano desde el día sábado. Ellos tienen un contrato con el club hasta el último partido de la temporada. Él no está en el proyecto 2024. Todo bien. Vuelvo a decirte, ya no es jugador nuestro y creo que hasta ahí compete opinar», sostuvo Sergio Ludeña, director del club del Cusco.