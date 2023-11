¡Lo sufre Magaly! Shirley Cherres revela cercanía con Alfredo Zambrano: ¿infidelidad a la vista?

¡NO LO LEAS “MAGA”! Shirley Cherres “volvió a la vida” televisiva con el reality “La Casa de Magaly”. Desaparecida un buen tiempo de las pantallas, la exporrista volvió a dar que hablar con sus explosivas declaraciones en “Hablemos de Belleza”. Durante la entrevista, reveló que tuvo una cercanía con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, y las alarmas de una posible infidelidad se dispararon.

También puedes leer: “Que rico tener la oportunidad”: ¿Katia Palma confirma que será la conductora de Esto es Guerra?

¿Alfredo Zambrano le fue infiel a Magaly con Shirley Cherres?

Shirley Cherres está en boca de todos con sus reveladoras confesiones sobre su cercanía con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La exporrista fue entrevistada por Deisy Córdova en “Hablemos de Belleza” y soltó más de una “bomba” dejando en shock a más de uno con sus revelaciones.

La rubia figura de “Chollywood” habló de todo un poco y uno de los puntos más resaltantes fueron sus amores fugaces. Contó más detalles sobre su supuesto romance con Alan García, el “Puma” Carranza, pero el nombre que llamó la atención fue Alfredo Zambrano.

Hace varios años, durante “El gran chongo”, reality de baile de Magaly Medina, Shirley Cherres cuenta que conoció a Alfredo Zambrano y confesó que tuvieron un acercamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hablemos de Belleza (@hablemosdebellezaoficial)

“Cuando se hizo un reality de baile en el programa de “Magaly TV”, uno de los tantos invitados fue el señor Zambrano, me lo presentaron, éramos un grupo y estábamos ahí brindando. (..) Sí me invitó a cenar, es verdad, fue antes que esté con Magaly, me invitó a cenar al restaurante “La Carreta”, pero le agradecí y le dije no”, indicó Shirley Cherres.

La exporrista indicó que esto pasó mucho antes que Alfredo Zambrano tenga una relación con Magaly Medina, descartando los rumores de que el notario haya “sacado los pies del plato” en su matrimonio con la “Urraca”.

También puedes leer: “El gran chef famosos”: Retadores llegan para enfrentarse a participantes eliminados en las batallas culinarias

¿Enemistada con Magaly?

Tras lo declarado sobre Alfredo Zambrano, Shirley Cherres también señaló que siente que Magaly Medina le agarró antipatía. Sin embargo, esto no se trataría por el notario, sino, por el estreno de “La Casa de Magaly”.

La exporrista se dio con la sorpresa que invitaban a todos al set de la “Urraca”, pero a ella nunca le llegó la invitación.

“Magaly es una persona controversial, he tenido muchos realitys en su programa y siempre voy a estar agradecida. Si sentí que me agarró antipatía en su casa porque fui la única persona que no fui invitada al set, tenemos que preguntarle a ella, nunca me invitaron”, indicó Shirley Cherres.