“Estoy demasiado emocionada”, Luciana Fuster vuelve al Perú luego de su estadía en Tailandia

Luciana Fuster finalmente regresa al Perú luego de haberse coronado como la Miss Grand International 2023, la modelo vuelve a la capital para celebrar fiestas junto a su familia.

La influencer público en sus redes sociales la emotiva despedida de su gente en Tailandia pues la ex chica reality logró ganarse el cariño de miles de personas que ven en ella un ejemplo a seguir.

Regresa a casa

Luciana Fuster vuelve al Perú luego de haber pasado dos meses en Tailandia cumpliendo con sus responsabilidades luego de haber sido coronada como la Miss Grand International 2023.

La modelo alistó maletas y se despidió de sus compañeras y amigas del top 10 del Miss Grand pues la influencer logró formar una fuerte amistad con las modelos quienes se encariñaron de la pareja de Patricio Parodi.

Es por ello que Luciana no dudó en dedicarle emotivos mensajes en sus redes agradeciendo por el tiempo compartido y por las experiencias vividas.

“I love you to the moon and back sisters (Las quiero hasta la Luna y de regreso, hermanas)”, “Best Top 10 ever (El mejor top 10 de todos los tiempos)”, escribió la modelo.

Tailandia la despide

Por otro lado, Luciana recibió compañia de seguidores que vienen admirando de cerca su carrera pues la influencer ha demostrado que ha sido todo un reto ganar el Miss Grand, sin embargo, logró dar la talla.

“Nos vemos pronto, reina. Que tengas buen viaje (…) Nos vemos el próximo año, te vamos a extrañar mucho”, se lee en uno de los mensajes de sus seguidores que compartió Fuster.

La popular «Lu» se dejó ver emocionada por finalmente volver a su país y poder abrazar a su familia, pero en especial a su pareja Patricio Parodi quien la apoyo en todo el proceso.

“Les cuento que ahora sí, oficialmente, estoy a punto de abordar. Estoy yendo a la sala de embarque en el aeropuerto con todas mis cosas porque ya me voy para casa finalmente. Perú, nos vemos este lunes 18 a las 7 de la noche. Estoy demasiado emocionada”, anunció Luciana.

Cabe resaltar que Luciana solo ha retornado a Perú para celebrar fiestas con sus seres queridos para luego volver a Tailandia y vivir dos años allá como lo dice su contrato luego de haber ganado el certamen.

¿No se verán?

Sin embargo, no todo sería alegría para Patricio Parodi, ya que tendría un principal inconveniente para la llegada de Luciana Fuster. La chica reality llegará el lunes 18 de este mes a las 7 de la noche y el horario se cruza con el programa Esto es Guerra.

La situación se pone aún más complicada, ya que el lunes 18, el reality de competencia empieza su semana final. Esto pone contra las cuerdas a Patricio Parodi, quien no perdió la oportunidad de pedirle permiso en vivo a Peter Fajardo.

«Sí, (llega Luciana Fuster a Perú) llega a las 7 de la noche, así que jefe (Patricio Parodi), ya tú sabes», indicó Patricio Parodi en Esto es Guerra. Incluso, para poder tener el permiso, el capitán de los guerreros prometió un enlace en vivo con la actual Miss Grand International.

“Peter, podemos hacer un enlace con Lucianita. Un enlace con la Miss Grand, en exclusiva”, agregó Patricio Parodi.