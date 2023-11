Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a mostrar chats con productor: «Saca todo lo que quieras»

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán está en su punto máximo. ¿La última jugada? Farfán publicó mensajes en sus redes, como lanzando pólvora, insinuando negociaciones con un productor de televisión (dejando entrever que sería del programa de la ‘Urraca’). ¡Pero Magaly no se quedó de brazos cruzados y le respondió!

¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly, en su programa «Magaly TV La firme», no dudó en soltar una bomba. ¿Su mensaje para Farfán? «Saca todo lo que quieras, tienes conversaciones, sácalo». ¡Directo al grano!

Con un tono directo y sin pelos en la lengua, Magaly le recordó a Farfán el famoso ‘ampay’ del 2019. Le advirtió que, si seguía provocándola, ella podría sacar más pruebas de su relación con Ivana Yturbe. En ese entonces, un intermediario trató de hacer una especie de trueque.

«Sale la promoción a la 1 de la tarde, llama un intermediario y le hacen una propuesta, que Jefferson me da la entrevista con él en Moscú si es que yo no paso las imágenes del ampay», contó Magaly. Una movida que la ‘Urraca’ no olvida.

En el aire, Magaly hizo una movida estratégica. Con una mezcla de sarcasmo y desafío, le dijo a Farfán que ya no es la estrella mediática de antes. «En este programa tenemos mejores cosas qué hacer que hablar de Jefferson Farfán, que está desaparecido del medio».

¿Contexto?

Este enfrentamiento no es nuevo. Magaly perdió un juicio contra Farfán hace poco, pero eso no la detiene. La sentencia dicta 1 año y 8 meses de pena privativa y una indemnización de 100 mil soles para la conductora. Sin embargo, Magaly explicó la situación del juicio: «Que gane en una segunda instancia no significa que gane un juicio. Este juicio tiene una tercera instancia, se va hasta Corte Suprema. Todavía nos vamos a seguir viendo las caras».

Pero en específico a su mensaje retador, recordemos que Jefferson Farfán publicó unas curiosas historias través de su cuenta de Instagram. El exfutbolista reveló que un productor de televisión, cuya identidad no reveló, lo contactó para buscar una solución a un problema que había surgido con él.

Según el mensaje, se insinúa que otra persona solicitó a dicho productor coordinar una fecha y hora para dialogar y resolver cualquier malentendido. «Saludos al productor, saquen sus propias conclusiones. Tengo más pedidos del productor. Yo no voy al arreglo, se equivocaron conmigo. Cuando tienes la consciencia sucia pasan estas cosas. La justicia es la justicia», se lee.

El reto está lanzado, y ahora la pelota está en la cancha de Farfán. ¿Responderá a la provocación de Magaly? ¿Mostrará las supuestas pruebas que tiene guardadas? El drama sigue.

En resumen, la ‘Urraca’ no se achica ante nada ni nadie. Con su estilo único, directo y sin rodeos, dejó claro que está lista para lo que venga. ¿Farfán aceptará el desafío? Estaremos pendientes e informaremos cualquier actualización.