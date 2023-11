Marcelo Tinelli anuncia viaje a Perú con Milett Figueroa. ¿Cuándo y cuánto tiempo se quedarán?

¡Atención, nuevos detalles de la relación Figueroa-Tinelli! Tenemos noticias sobre la pareja del momento: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Aunque se habló de problemas o de una posible crisis entre ambos, ¡nos sorprenden con un viaje confirmado a Perú! Aquí te contamos todo lo que se dijo y lo que puedes esperar de esta visita.

¿Un viaje a Perú?

Durante una charla con la prensa argentina, Marcelo Tinelli y Ángel de Britto, el jurado de «Bailando 2023», se soltaron con detalles de sus próximos planes. Y la bomba explotó cuando les preguntaron si irían a Perú. Tinelli respondió con un «¡Sí, para febrero!», ¡parece que ya tiene planes para inicios del 2024 junto a Milett Figueroa!

«Para febrero, no sé qué voy a hacer en fin de año, todavía no sé, pero sí para febrero», confirmó Tinelli, dejando claro que no tiene planes para las fiestas, pero sí para el próximo año con su amada Milett. Y sí, es oficial, vienen a Perú.

¿Y cuánto tiempo se quedarán? Ahí está el misterio. Tinelli no contó sobre cuántos días estarán disfrutando de nuestras tierras, ¡pero conociéndolos, seguro será un viaje lleno de sorpresas y diversión!

¡Amor en el aire!: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli, con sus 63 años, y Milett Figueroa, de 31, nos tienen acostumbrados a titulares y chismes, pero esta vez, ¡nos traen una noticia que alegrará a sus fans! La pareja, que oficializó su romance hace poco, parece estar más fuerte que nunca, ¡y qué mejor manera de demostrarlo que planeando una escapada juntos!

Antes de este anuncio, Milett Figueroa ya nos había dejado con la boca abierta al contar por qué se enamoró de Tinelli. Según ella, la diferencia de edad no importa cuando hay una conexión espiritual. «Tiene 63 pero no parece para nada, ¿han visto la personalidad que tiene? Su espíritu es tan alegre», reveló Milett.

Ahora bien, ¿qué pasa con los rumores de problemas en su relación? Hace poco, la ausencia de Milett en el cumpleaños de Juana Tinelli hizo sonar las alarmas. Pero tranquilos, parece que estos dos tortolitos están más fuertes que nunca, ¡y el viaje a Perú es la prueba de ello!

En resumen, preparémonos, porque Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vienen a Perú con todo. ¿Cuántos días se quedarán? Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que será un viaje lleno de amor y diversión. ¡Que empiece la cuenta regresiva para la visita de Marcelo y Milett a tierras peruanas!