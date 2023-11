Marcelo Tinelli declara su amor por Milett Figueroa en «Bailando 2023»: «Es mi novia»

¡Atención, fans de la farándula! Esta vez, el corazón del famoso conductor Marcelo Tinelli está en el centro de la noticia. En una movida sorprendente en el programa «Bailando 2023», Tinelli hizo una revelación que dejó a todos boquiabiertos: ¡Milett Figueroa es su novia!

¿Cómo así lo confesó Marcelo Tinelli?

«Vio que Locho bailó con mi novia el otro día acá», preguntó Tinelli a Martín Salwe, excompañero de la participante peruana. Salwe confirmó y ¡boom!, la noticia estaba en el aire. Celeste Muriega, sin poder contenerse, soltó: «¿Ya está declarado entonces?». Sin rodeos, Tinelli respondió: «Sí, se lo acabo de decir a Ángel (De Brito), me preguntó, hay que definir, yo antes era exclusivo, luego le dije mi pareja y ella me dice ‘no, me gusta más mi novia’, así que es mi novia».

¿Y cuándo comenzó esta historia de amor? Tinelli, siempre con su estilo, soltó: «Después te lo digo, los archivos no son buenos porque si no me parece que me iría un poco más para atrás y acá me van a cuestionar porque no lo blanqueé acá».

Pero vamos a los detalles del romance. Tinelli contó que todo empezó gracias a su primo El Tirri, quien le recomendó convocar a Milett para el «Bailando 2023». Aunque Tinelli solo la conocía de Instagram, la magia sucedió en el Hipódromo, durante las fotos oficiales del programa. «Ese día se me caía la baba, yo hablaba con Ángel y él me decía, mirá para otro lado. Ahí algo pasó», confesó el conductor.

Mira también: Marcelo Tinelli responde sobre pasado amoroso de Milett Figueroa: “No me importa, no soy el Papa Francisco”

¡Pero esto no es todo! La pareja, que ya había dejado pistas en el cumpleaños de Candelaria Tinelli, ahora dio un paso más y asistió juntos a la Gala de la Revista Caras. ¡Y no solo eso! En el evento, Tinelli presentó a Milett a dos reinas de la televisión argentina: Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Más detalles de su relación

En una charla con Martín Salwe en el Bailando 2023, surgió la pregunta clave: «¿Desde qué día son novios?». Tinelli, como un galán misterioso, respondió: «Después te digo por qué, si no acá me van a cuestionar que no lo dije antes», haciendo referencia a Ángel de Brito.

Pero Celeste Muriega quería más chisme y soltó: «¿Le preguntaste a ella si quería ser tu novia?». Tinelli, sin pelos en la lengua, reveló: «Obvio, en Perú es así. Fue delante de su mamá».

Morocha Casán, contagiada del amor, comentó: «Nosotros nos llevamos la sorpresa el día que fuimos a hacer la foto del programa en el Hipódromo…». Fue entonces cuando Tinelli soltó la bomba: «Ahí fue que yo me enamoré. Ese día se me caía la baba».

Mira también: ¡Lo grita a los cuatro vientos! Milett Figueroa confirma relación con Marcelo Tinelli: “Estoy en pareja ahora”

«Bailando 2023» no solo fue testigo de este amor en ascenso, sino que lo oficializó ante las cámaras y las personalidades más destacadas de la farándula. ¡Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están en la pista del amor!