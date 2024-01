Marcelo Tinelli enfrenta a bailarín que coqueteó con Milett Figueroa: «No te hagas el canchero con ella»

El presentador argentino Marcelo Tinelli no dudó en enfrentarse cara a cara con el bailarín Fernando Goncalves, quien fue vinculado sentimentalmente con la guapa Milett Figueroa. El tenso momento se vivió cuando el stripper regresó al set de televisión como refuerzo de baile para el concursante ‘El Cone’ Quiroga.

Marcelo Tinelli encara a bailarín

En la reciente edición del programa «Bailando 2023», Marcelo Tinelli sacó las garras al enfrentarse directo al bailarín Fernando Goncalves. El chisme venía hirviendo desde diciembre por supuestos coqueteos entre Goncalves y Milett Figueroa, la novia de Tinelli. ¡La tensión explotó en el aire!

Tinelli, sin filtro, le recordó a Goncalves la pelea que tenían pactada y que el bailarín nunca se presentó. «Estuve, tú no estuviste (Fernando)… 12 de enero estaba allí… él no fue porque se fue con la novia a España. Se hace el canchero acá, se hace el canchero con Milett, pero es un pavote», tiró el conductor, dejando claro que no se anda con rodeos.

¡Y eso no fue todo! Tinelli aprovechó para tirarle unos dardos al look del bailarín, hasta criticó los accesorios y la dentadura postiza. «¿Qué vienes con brillitos en los dientes? Te queda como el traste… Ahora viene con brillitos en los dientes, parece brackets», afirmó Marcelo.

Pero el plato fuerte fue cuando Marcelo involucró a la novia de Goncalves, sugiriendo que el bailarín se deja manipular por ella. La pelea estaba en todo su esplendor.

Tinelli cariñoso con Milett en pleno set

Y para cerrar con broche de oro, Tinelli, con toda la seguridad de un león defendiendo su territorio, se acercó a Milett Figueroa en vivo y en directo. Le pidió el número de WhatsApp y hasta le soltó un ‘mi amor’ en pleno programa. ¡El público enloqueció!

Este enfrentamiento es solo un capítulo más de la novela farandulera que rodea a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Desde su oficialización como pareja hasta los rumores sobre su visita a Perú, donde Tinelli planea conocer Machu Picchu junto a Milett.

Así que ya lo saben, no se pierdan ni un detalle de este amor farandulero entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa que tiene a todos pegados al televisor. Estamos aquí para contarles todo.