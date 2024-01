¿Se viene o se nos va? Marcelo Tinelli “babea” al hablar de su intimidad con Milett: “Es una bomba desnuda”

¡Todo un terrible! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa son la pareja sensación en toda Argentina. Desde un inicio, el presentador “gaucho” le puso la “puntería” a la modelo peruana, ya que según reveló, quedó impactado con su belleza. Pasaron las semanas y ambos oficializaron su relación, en medio de críticas y comentarios positivos. Poco a poco, la parejita viene compartiendo detalles de su romance y recientemente, el conductor de televisión sorprendió al revelar algunos pasajes íntimos de su amorío, calificando a la bailarina como una “bomba cuando está desnuda”.

Marcelo Tinelli extasiado con Milett Figueroa

Al inicio de una nueva edición de “Bailando 2023”, Marcelo Tinelli comunicó al público que su actual pareja, la cual fue eliminada del concurso de baile debido a una lesión grave, estaba participando en el ‘Streaming Bailando 2023’ para comentar los eventos que se desarrollarían en esa jornada. «En algún momento, debes venir al set principal», añadió refiriéndose a ella.

Después de eso, el conductor de ‘Bailando 2023’ sorprendió a todos al expresar: «Hoy, al verla por la mañana, está para desfilar». Su comentario llamó la atención del periodista Ángel de Brito, quien le preguntó cómo había visto a Milett Figueroa al despertar.

“Estábamos en casa y dormimos juntos. Cuando se levantó, se vistió y le dije: ‘qué linda estás’. (¿Cómo duermen?) Yo cierro los ojos y me duermo, ella también. Pero yo duermo en remera y con un boxer, siempre, no puedo dormir desnudo. Ella… con remera y una bombacha abajo. Me acordé ahora porque tenía calor”, explicó con bastante nerviosismo el presentador argentino.

Posteriormente, Marcelo Tinelli afirmó que la peruana lucía espectacular con el atuendo negro que eligió para visitar el set de ‘Bailando 2023’. No obstante, aclaró que también se ve igual de impresionante de otra manera: «Es una bomba desnuda”, confesó el conductor argentino.

Completamente enamorados

Milett Figueroa acaba de abrir su corazón de par en par en una conexión en vivo con el programa «Amor y Fuego». La modelo peruana, conocida por su participación en «Bailando 2023», soltó la bomba: «Conocí el amor. Yo creo que, en mi presente, es el amor de mi vida. Sí (estoy convencida de que es el amor de mi vida), pero es para los dos».

Como ya es costumbre, Milett Figueroa se sentó a conversar, virtualmente, con Rodrigo González y Gigi Mitre. Para las cámaras de “Amor y Fuego”, la bailarina peruana dio más detalles de su amorío con Marcelo Tinelli.

«Estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Él me cuida muchísimo, amo cuidarlo y disfruto todo. Estoy muy feliz», dijo con una sonrisa que se notaba a través de la pantalla.

La modelo, que hace poco dejó el «Bailando 2023» por una lesión, también tocó el tema del cariño y la importancia de cuidarse mutuamente en una relación. «Todos necesitamos mimos, amor, cuidado, un compañero, compañera, no nos hagamos los fríos», acotó la “bomba sexy”.