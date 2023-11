“Quería ser ella quien abra los conciertos”, Mayra Goñi desenmascara a Leslie Shaw

Mayra Goñi confesó su experiencia con Leslie Shaw asegurando que también pasó por un incómodo momento con la cantante peruana.

La actriz visitó el set de ‘Mande quien mande’ donde aprovechó para sincerarse y revelar un episodio de su vida en la que Leslie Shaw le habría impedido crecer artísticamente.

Se manda con todo

Mayra Goñi se presentó en el programa de ‘Manque quien mande’ donde confesó que era una buena amiga de Leslei Shaw, sin embargo, cuando empezó su carrera musical, la rubia decidió mantener su distancia de la ex de Fabio Agostini.

Según Mayra Goñi, Leslie Shaw le pedía a los productores que la bajaran de los escenarios porque quería ser ella la única en abrir los conciertos de las estrellas más grandes del género restándole importancia al talento de sus compatriotas.

Incluso Goñi recalcó que Leslie era una persona muy amable al inicio pues le pedí favores y tenían una relación cercana y de confianza.

«Cuando Flavia y yo estábamos en la novela nos pedía favores como que ‘¿pueden publicar mi canción?’ y nosotros muy buena onda accedimos», dijo inicialmente Mayra.

Luego aseguró que cuando empezaron en el rubro musical les dejó de hablar y decidió mantener su distancia y es que al parecer las consideraba una amenaza.

“Cuando comenzamos a hacer música, de la nada nos dejó de seguir. Empecé a telonear a artistas grandes, ella quería cerrarme el paso. Que no abra los conciertos, quería que sea ella”, agregó.

Además aseveró que la rubia ya no la saludaba como de costumbre y sentía cierta incomodidad de su parte.

“Era raro porque me la encontraba y no saludaba de la misma manera que antes. Como que me evadía. No sé si será la conciencia. Me parece fatal porque entre todas debemos ayudarnos”, agregó Goñi.

Mayra y Flavia Laos en contra de Leslie Shaw

Por otro lado, Mayra Goñi y Flavia Laos criticaron duramente las declaraciones de Leslie Shaw contra Mario Hart. Como se recuerda, la cantante rechazó colaborar con su expareja y minimizó su carrera musical.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, dijo días atrás en el canal de YouTube.

“Me parece que por más talentosa que sea una persona, no tienes por qué menospreciar a otras. Hay mucho talento en el Perú, que quizá no tienen muchos recursos, pero dan la talla internacional”, expresó Flavia y se puso en defensa de su compañero.

Además, Mayra habló sobre Handa, la cantante peruana que también arremetió contra Shaw.

“Handa es talentosa, y no me parece lo que dice Leslie (Shaw). Tiene que saber dónde comenzó y pisar tierra”, agrego Mayra Goñi en la charla de este 7 de noviembre.