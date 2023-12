“Me da mucho miedo”: Armando Machuca revela que deberá someterse a delicada operación al corazón

¡Mucha fuerza! Armando Machuca se ganó el corazón de muchos televidentes con su participación en la tercera temporada de “El gran chef famosos”. Quedando en segundo lugar, el actor regresa al programa de cocina por su revancha, sin embargo, no todo es alegría. Hace unas semanas, el artista reveló que padece una enfermedad delicada y ahora reveló que deberá someterse a una delicada operación al corazón.

¿Qué enfermedad padece Armando Machuca?

Logrando el segundo lugar en “El gran chef famosos”, Armando Machuca se supo ganar el corazón de todas las familias peruanas. Luego de su exitoso paso por el reality culinario, el actor cómico se muestra muy activo en redes sociales, donde compartió una terrible noticia.

Armando Machuca confesó que padece de una terrible enfermedad cardiaca desde que tenía 17 años, situación que muy pocos o nadie sabía. El actor utilizó sus redes sociales para realizar el anuncio.

“Tengo una condición cardiaca y me atiendo en @essaludperu desde los 17 años”, fue el mensaje que publicó Machuca en sus historias de Instagram, donde se le veía en las afueras del hospital Rebagliati en Jesús María.

Asimismo, no dudó en expresar su disconformidad por el sistema de salud en Perú. Siendo empático con las personas que se atienden en el seguro, Armando Machuca dejó otro mensaje en su Instagram, esta vez, fiel a su estilo.

“Es una relación… complicada. Un día los quiero, otro los odio. Un saludo a los hermanos asegurados. Hermanos en busca de la cita prometida”, agregó Armando Machuca. Si bien no llegó a revelar cual es la enfermedad exacta que padece, dejó notar también que lleva continuos chequeos y una rutina de controles permanentes.

Delicada operación

En una reciente entrevista para un medio local, Armando Machuca reveló que un médico le ordenó que pronto deberá someterse a una operación al corazón. La enfermedad que padece el humorista es hereditaria, ya que, lamentablemente, su abuela falleció por el mismo motivo.

“Hay una cosita ahí (en su corazón) que no cierra y que, eventualmente, me van a tener que operar (…) tendré que pasar por el quirófano, esto es algo que sé desde los 17 años. No es una decisión mía, sino el médico te va diciendo: ‘Todavía no, aguanta, todavía estás bien’. Y ahora me está diciendo que ya nos estamos acercando. O sea, yo creo que ya viene el momento de la operación. Así que me mandarán todas sus vibras (…) pero tengo fe de que el ‘bobo’ va a patear lo que tiene que patear para seguir en este mundo un buen rato más”, contó Machuca.

Además, señaló que tiene miedo, ya que toda operación es delicada. “Toda operación al corazón es fuerte, me da mucho miedo, pero creo que más miedo me daría estar no informado, porque tengo varios amigos, hasta familiares, que saben que puede haber algo ahí (en su cuerpo) y no van al doctor por miedo a ver qué te va a decir. No, olvídense, vayan siempre al doctor”, agregó.