«Me hicieron pruebas rarísimas»: Jazmín Pinedo cuenta que al igual que Nicola Porcella fue discriminada en el extranjero

Jazmín Pinedo, conductora de «Más Espectáculos», se sinceró sobre un momento incómodo que vivió durante su viaje a la Copa del Mundo en Rusia. Ella confesó esta experiencia para defender a Nicola Porcella luego de que denunciara por redes, presuntos hechos de discriminación a su regreso a México. ¿Están listos para conocer todos los detalles? ¡Vamos allá!

¿Qué pasó?

Hace poco, Nicola Porcella encendió las redes al denunciar que lo discriminaron en el aeropuerto de México por el simple hecho de ser peruano. El apoyo a Nicola no se hizo esperar, y nuestra Jazmín Pinedo también alzó la voz contra la discriminación. Pero, ¿te imaginas que Jazmín también tuvo una experiencia similar?

En «Más Espectáculos», Jazmín Pinedo compartió una vivencia que le ocurrió en su viaje a Rusia para el Mundial de Fútbol. «Estaba pasando con un grupo de personas de distintos países, y cuando ven mi pasaporte y se dan cuenta que era peruana, me cambian de línea y me empiezan a hacer ciertas pruebas rarísimas que no las conocía, ni siquiera sabía que existían».

Las pruebas que le hicieron eran bastante inusuales. Incluso confesó que le hicieron un test para saber si había disparado un arma. «Me revisaron las manos para ver si había tocado pólvora, me pusieron unas cosas en las manos para ver si se activaba, me revisaron la lengua, me chequearon los dientes, nunca en mi vida me había pasado eso. Claramente era porque revisaron mi pasaporte y era peruana… a veces sucede», comentó.

Jazmín Pinedo reflexiona sobre el narcotráfico en el Perú

Jazmín también reflexionó sobre la situación y su posible causa. «Revisan muchísimo a los peruanos, pero eso no debería ser así. Ahora sí pues, lastimosamente nosotros estamos muy relacionados a temas bastante delicados como el narcotráfico y creo que por eso tienen más cuidado cuando nos revisan. Pero creo que no es necesario que hagan sentir a las personas de esta manera tan incómoda», señaló.

La conductora quiso solidarizarse con Nicola Porcella al contar su propia experiencia, lo que pone sobre la mesa la percepción que a veces tienen en el extranjero sobre los peruanos y resalta la importancia de combatir la discriminación.

Jazmín compartió este relato en su programa, demostrando que, a pesar de ser una figura conocida en el mundo del espectáculo, las situaciones incómodas también forman parte de su vida cotidiana. Así que, queridos oyentes, recuerden que los famosos también enfrentan desafíos en su día a día.