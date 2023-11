Milena Warthon fue expulsada de Miraflores por sereno: «Me tendré que ir a otro distrito»

La reconocida cantante peruana Milena Warthon fue protagonista de un incidente con el serenazgo de Miraflores. La cantante decidió ir al distrito para repartir volantes para promocionar su concierto navideño. Sin embargo, fue expulsada del lugar.

¿Qué le pasó a Milena Warthon en Miraflores?

Milena Warthon, la ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, pasó un mal momento en Miraflores. Estaba repartiendo volantes para su próximo show en el Parque Kennedy cuando un sereno de Miraflores le dijo que no podía hacerlo. La intervino y le pidió que se retire del lugar, pues está prohibido entregar afiches.

«¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá», se le escucha a la cantante.

Con su respuesta: «¡Me tendré que ir a otro distrito!«, aseguró que esta situación no la detendría de promocionar su evento.

La movida generó opiniones divididas en las redes. Pese al mal rato y fiel a su estilo. Milena Warthon tomó con humor las palabras del sereno de Miraflores, pues ironizó el hecho en video subido a sus redes. Ella fue apoyada por sus seguidores presentes y de manera virtual. «Gracias a los que me recibieron con tan buena vibra», escribió Milena.

Así como algunos la defendieron, otros que la criticaron por no conocer las reglas. Usuarios opinaron que, aunque es talentosa, debería respetar las normas del distrito.

«Aquí no hay otro tema que hacer cumplir las ordenanzas, el sereno cumplió su trabajo. Milena es una joven artista talentosa reconocida internacionalmente, pero que pasó con su representante de imagen o quien corresponda, hubiera solicitado la autorización respectiva y no permitir que ella pase por esta situación incómoda», puso uno de ellos.

No es la primera vez, pero no fue discriminación

Luego de lo sucedido, Milenta Warthon se presentó en «América Hoy». Ella contó que no era la primera vez que la sacaban del distrito. En el pasado, cuando estaba grabando, también la invitaron a retirarse. «No es la primera vez (que lo hago). Una vez fui a grabar un video y, en realidad, ahora solo estaba haciéndole entrevistas a la gente», dijo.

A pesar de la situación, Milena resaltó que no se sintió discriminada. «No me sentí discriminada, para nada. Creo que no tiene nada que ver con el tema racial. El señor ha hecho su trabajo, tampoco decir que ha sido irrespetuoso», señaló.

También, la cantante opinó que estas reglas deberían ser revisadas, ya que no ve su acción como una gran estrategia comercial.

«Pero no sé si este tipo de iniciativas deberían ser baneadas porque tampoco era una activación enorme, había un montón de gente y creo que por eso el señor me dejó ahí, igual yo me retiré», aseguró.

La Municipalidad de Miraflores aclaró que el sereno actuó con respeto y que no se impuso multa ni se confiscó su material publicitario. A pesar del mal momento, reiteraron su compromiso con el respeto a las reglas del distrito.

A pesar de este problema, Milena sigue adelante. Con humor, agradeció a quienes la apoyaron. Este bache no la frena: ¡seguirá con la música, pero en otro distrito para promocionar su show!