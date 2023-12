Milett Figueroa y Marcelo Tinelli revelan sus planes de boda: «Queremos casarnos en Bolivia»

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli exhibieron su profundo amor durante la última entrega de Bailando 2023, mostrando una conexión más fuerte que nunca. Ambos han demostrado que se encuentran en la mejor etapa de su relación, pues ya hablan de boda y hasta tienen pensado el lugar. Sin importar las críticas y los rumores, tanto la modelo y el conductor argentino gritan su amor a los cuatro vientos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Más enamorados que nunca

Durante el más reciente episodio de «Bailando 2023», el presentador argentino expresó su tristeza ante la partida de la peruana, quien regresa a su país natal por cuatro días para compartir la Navidad con su familia. “No la voy a ver por varios días y para mí es como me faltara una pierna”, dijo conmovido Marcelo Tinelli, quien no duda en demostrar su amor por Milett en cada momento.

Adicionalmente, Tinelli consultó a Milett sobre sus deseos para la temporada navideña, a lo que ella respondió que solo pedirá salud para sus seres queridos. Sin embargo, Tinelli insistió acerca de sus propios deseos, dando lugar a una muestra de todo el afecto de su pareja. “Tú eres mi regalo más grande, te amo…”, dijo la bailarina y actriz, desatando la sorpresa del jurado de «Bailando 2023».

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli alistan planes de boda?

Por si fuera poco, Marcelo Tinelli afirmó que ya contemplan la idea de casarse, mientras que Milett señaló que ahora que se encuentra enamorada, podría considerar hablar sobre la posibilidad de contraer matrimonio. Esto tomó por sorpresa a los presentes del reality de baile, pues ambos ya estarían sellando su amor al planear casarse.

@showpeoficial 😳💍 Sin lugar a dudas a todos ha sorprendido el fugaz romance Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli. Pese a que todos dudan del idilio parece que la cosa va en serio pues el animador gaucho incluso ahora habla de la posibilidad de casarse con la peruana ¿será en Perú o en Argentina? #marcelotinelli #milettfigueroa #bailando2023 #argentina #perú 📲 Visita nuestra web: show.pe ♬ sonido original – Show.Pe

“Nunca lo he pensado pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado… a mí me nace también casarme con el amor de mi vida”, dijo la modelo peruana Milett Figueroa. Tras ello, Marcelo Tinelli afirmó entre bromas que no se casarían ni en Perú ni en Argentina, sino en un país diferente como punto medio entre ambos. En tal sentido, sostuvo que se casarían en Bolivia. “En Bolivia, en el Lago Titicaca”, acotó.