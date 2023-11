¡Misterio resuelto! Javier Masías revela por qué siempre se salva Fiorella Cayo en “El gran chef famosos”

¿La reina de las eliminaciones? Durante la cuarta temporada de “El gran chef famosos” han sido eliminados diversos participantes. Actualmente, se encuentran en el nivel 9, hasta el cual ha llegado Fiorella Cayo, quizás, la competidora más resistida de toda la historia del reality de cocina. Muchos usuarios en redes la llenan de críticas cada vez que el jurado la salva y por ello, Javier Masías, respondió a la gran interrogante sorprendiendo a los seguidores del programa.

¿Por qué siempre se salva Fiorella Cayo?

La actriz es duramente criticada por los fanáticos del programa de cocina, ya que muchos consideran que no le pone empeño ni presta atención a las indicaciones. En la última eliminación se salvó al derrotar a Claudia Berninzon y ante las críticas en redes, Javier Masías, jurado de “El gran chef famosos”, respondió fuerte y claro.

“Tiene mucha suerte porque siempre hay alguien más que cocina peor”, respondió Javier Masías ante el comentario de un fanático del programa. Esta respuesta no fue del agrado de los usuarios en redes, quienes volvieron a cuestionar las decisiones de los jurados.

Tiene mucha suerte porque siempre hay alguien más que cocina peor 🤨 #ElGranChefFamosos https://t.co/I5rHc3Dbab — Javier Masías (@omnivorusq) November 15, 2023

“Hay otra que su estación sea un desastre? ¿Y bote el aceite como si fuera agua?? Hay que ser congruentes con sus decisiones, anteriormente ustedes evaluaban todo, no sólo la comida, pero en fin”, “Ustedes le perdonan muchas cosas”, “¿Claudia (Berninzon) lo hizo peor?”, “Javier ¿ estás esperando que Fiorella Cayo te tire el aceite hirviendo o haga brunua con tu dedo cuando pases por su estación ?. La flaca no ata ni desata”, fueron algunos comentarios en redes.

Ante esto, Javier Masías respondió a todos y cada uno de los cuestionamientos. Fiel a su estilo, no dejó el sarcasmo de lado para contestar a los “chefsitos”. “Jamas me he comido el proceso jajajajaj parecen locos”, “Solo pruebo la comida y dejo que me hable. El cuy de Claudia estaba tan vivo que cantaba el himno nacional al derecho y al revés”, “Sí, fue peor. Su plato fue incomible, y el de Cayo, comestible. A llorar al río”, “He probado mi uña pero nunca mi dedo. Tomaré nota”, indicó respectivamente.

Tensos momentos

La antipatía que ha generado Fiorella Cayo en la competencia es inigualable. En más de una oportunidad ha tenido cruces de palabras con el propio Javier Masías y Giacomo Bocchio, quien en la última gala de eliminación la cuestionó por lanzar los alimentos al aceite.

“Fiorella Cayo, además de haber quemado el cuy y no haber puesto habas en un capchi de habas esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de toda la competencia y hoy has sido muy desordenada, no seguiste los pasos de la receta, pero eso al fin y al cabo depende de ti y es tu plato y es lo que presentas”, señaló Giacomo Bocchio.

“Alrededor tuyo hay varios camarógrafos que están grabando y se te dijo que no tires las cosas al aceite y las tiraste la primera vez. Yo he escuchado que te dijeron ‘no tires las cosas al aceite’, pero lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso, porque no solo te puedes quemar tú, sino que puedes quemar a los camarógrafos que están a tu alrededor”, agregó.

Por su parte, Fiorella Cayo solo le dio la razón a Giacomo Bocchio y se mostró frustrada por su negligencia. “Toda la razón. Gracias”, luego derramó algunas lágrimas de impotencia.