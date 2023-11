«La fama y el dinero no dan la felicidad», seguidores preocupados por Amy Gutiérrez tras confesar que sufre de depresión

La popular cantante Amy Rodríguez viene atravesando un duro momento en su vida y es que la artista confesó a través de sus redes sociales que se encuentra atravesando un fuerte cuadro de depresión, esto ha preocupado a todos en especial sus fans.

Es así que a través de las redes sociales seguidores de la cantante le han aconsejado que recurra a una ayuda profesional que le permita manejar sus emociones y logré sentirse mejor.

Preocupados por Amy

Como se sabe Amy público en sus redes sociales que se encuentra muy vulnerable estos últimos días pues solo tiene ganas de llorar sin tener las fuerzas de levantarse de la cama.

Sus fieles seguidores no fueron ajenos a este momento que le ha tocado vivir a la cantante y le demostraron su preocupación mediante sus comentarios.

«Amy tranquila yo también paso por lo mismo», «A veces la fama y el dinero no dan la felicidad», «Necesitas un buen psicólogo clínico», «Es horrible sentirse así, piensas en no vivir», «Eres talentosa y muy bonita, saldrás de esta», «No estás sola Amy», comentaron algunos.

Pues la cantante siempre se ha destacado por su carisma y alegría ya que Amy siempre tiene una sonrisa que regalé a su público, sin embargo, nadie sabía la lucha interna que venía atravesando.

Recientemente, Amy lanzó su nuevo álbum llamado «Valiente» el cual recibió todo el apoyo de su público por el enorme talento que posee la bella cantante.

Afortunadamente, el respaldo de sus fans ha hecho que Amy continúe con su carrera musical demostrando que es una estrella en cualquier parte del mundo.

¿Qué dijo?

Hace unos días, la cantante Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al compartir un clip, que posteriormente eliminó, en el que narraba los momentos difíciles que la hacen sentir vulnerable, y aceptando sufrir de depresión.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, dijo.

Asimismo, confesó que se siente tan abrumada y desmotivada que le cuesta pararse de su cama.

“A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche”, acotó.

Después, especificó que compartió este inusual episodio de su vida como una forma de liberar emociones y desahogarse.

“En la mañana, unas tres horitas, estuve despierta y me volví a acostar a dormir y me acabo de levantar y otra vez, sigo llorando… quizás con estas historias quiero desahogarme un poco. (…) Esta también es mi realidad, muchos días que no me ven, obviamente”, agregó sollozando.